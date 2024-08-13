Избавиться от неопределенности и улучшить ментальное здоровье: L'Oréal бесплатно научит 50 украинок профессии парикмахера

Компания L'Oréal Украина объявила новый сезон общеобразовательной программы "Красота для всех". В ее рамках 50 женщин, оказавшихся в затруднительном жизненном положении из-за войны или пострадавших от насилия, смогут бесплатно овладеть новой профессией в сфере красоты.

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После четырехмесячного курса украинки изучат основы парикмахерского искусства и получат другие навыки, чтобы гарантированно начать карьеру в салонном бизнесе. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Курс предусматривает:

– более 240 часов обучения,

– занятие 2-3 раза в неделю;

– продолжительность 3,5 месяца с сентября по декабрь 2024 года, как в онлайн, так и в оффлайн-формате.

Дополнительно в программе:

– занятия с психологом – чтобы помочь улучшить психологическое состояние участниц;

– занятия с экспертами по продвижению в социальных сетях и специалистами по созданию портфолио и CV – чтобы дать возможность выпускницам сформировать необходимые навыки для легкого начала карьеры в сфере красоты.

После окончания учебы ученицы получат дипломы о получении профессии парикмахера.

Как присоединиться к курсу

Чтобы стать одной из 50 участниц курса, желающим предстоит пройти собеседование. Украинки будут учиться у высококвалифицированных преподавателей и лучших мастеров салонного бизнеса, работающих с брендом Matrix.

Учеба начнется в сентябре сразу в двух городах Украины: Киеве и Львове. Подать заявку на участие в Киеве можно по ссылке, во Львове – по ссылке.

Что известно о курсе парикмахерского мастерства от L'Oréal Украина

Курс пройдет уже девятый сезон подряд по инициативе бренда Matrix. В Киеве программа реализуется в помещении Киевского колледжа легкой промышленности благодаря содействию КГГА и финансовой поддержке правительства Великобритании. Во Львове – на базе Молодежного учебного центра имени св. Ивана Боско.

Соответствующая образовательная программа реализуется в Украине уже 7 лет, в течение которых 455 женщин безвозмездно получили образование в сфере красоты.

Организаторы рассказывают, что война в Украине оказала существенное влияние на ментальное и физическое здоровье женщин. Курс от L'Oréal позволяет восстановить ресурс и сделать шаг к началу новой жизни.

"Вторжение повлекло за собой высокий уровень неопределенности, что означает, что они не могут планировать свое будущее. Поэтому программа "Красота для всех" для нас приобрела особое значение. Это та же возможность для украинок овладеть новой профессией, трудоустроиться и восстановить свою жизнь. Мы приглашаем всех", – объяснила старшая специалист по коммуникациям L'Oréal Украина Дина Турчина.

Руководитель программы UNFPA по противодействию и предотвращению гендерно обусловленного насилия Алена Зубченко рассказала, что они системно занимаются поддержкой женщин, пострадавших от насилия.

"Эта проблема особенно актуальна во время войны – за последние два года в полицию и социальные службы поступило почти полмиллиона обращений относительно домашнего насилия. Женщине важно иметь экономическую независимость, чтобы разорвать круг насилия", – убеждена она.

"Важным аспектом социальной поддержки выступает сама группа, как платформа стабилизации, поскольку здесь присутствует ощущение совместного опыта, взаимопонимания, поле для решения через взаимодействие социальных и отношения аспектов возможного травмирующего опыта, ресурс человеческих отношений. Обучение на курсе парикмахерского искусства – это, без сомнения, об обогащении", – убеждена психолог проекта "Красота для всех" Наталья Висятицкая.