Из-за провала 'спецоперации' и огромных потерь: в России уволили генерала, командовавшего 1-ой танковой армией оккупантов

В России уволили генерал-лейтенанта Сергея Киселя, который командовал 1-ой танковой армией Западного военного округа. Ранее также был снят с должности его заместитель.

Об этом на своей странице в Facebook в пятницу, 25 марта, сообщил журналист Роман Цымбалюк. По его словам, причиной стал провал так называемой "спецоперации", а по факту полномасштабной войны в Украине.

В стране-агрессоре Киселя обвинили в неспособности достичь поставленных целей, привлечению к боевым действиям на Украине военнослужащих срочной службы, а также наличии громадных потерь среди личного состава.

Видео дня

Ранее стало известно, что министр обороны РФ Сергей Шойгу отстранил командующего 6 общевойсковой армией государства-агрессора Владислава Ершова. Сейчас он находится под домашним арестом.

Ершов пребывает под следствием из-за больших потерь личного состава в Украине.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия за месяц войны в Украине потеряла больше солдат, чем за 2,5 года в Чечне и за 10 лет войны СССР в Афганистане. Потери оккупантов в живой силе перевалили за 16 тысяч человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!