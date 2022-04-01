Из-за агрессии РФ за день в Украине из "горячих" точек эвакуировано более 6 тыс. человек: Верещук подвела итоги по гумкоридорам

Из "горячих точек" в другие населенные пункты Украины за 1 апреля удалось эвакуировать 6266 человек. Мирные жители вынужденно покидали свои дома и на личных авто, и на автобусах.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. В своем Telegram-канале вечером в пятницу она подвела итоги работы "зеленых коридоров" в стране.

Из Бердянска и Мелитополя на своем транспорте в Запорожье доехал 1 431 человек. Из них 771 – из Мариуполя, 670 – из Бердянска, Мелитополя, Пологов, Орехова и Васильевки.

Кроме того, 2500 человек – 42 автобуса из Бердянска с мариупольцами и 12 из Мелитополя с местными жителями – уже прошли Васильевку. За автобусами едут более 300 частных автомобилей. Вся колонна направляется в Запорожье.

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Из Запорожья в Бердянск с гуманитарной помощью доехали 10 автобусов. Общий вес груза – 80 тонн. Утром 2 апреля этот транспорт продолжит эвакуацию мариупольцев.

В Луганской области за пятницу выехали 1735 жителей городов Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Кременная, Попасная.

Свой интернет-пост министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины закончила словами: "Завтра снова к работе!".

Напомним:

31 марта сработали три гуманитарных коридора в Запорожской области. На собственном транспорте до Запорожья добрались 1458 человек , из них 631 человек из Мариуполя. Также выехали 827 человек из Бердянска, Мелитополя, Энергодара, Пологов, Орехова, Гуляйполя и Васильевки.

А за день до этого в Украине сработали также три "зеленых коридора". Тогда удалось эвакуировать более 1500 мирных жителей.

Как писал OBOZREVATEL, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не согласится на инициативы по установлению мира, если они предполагают заморозку конфликта. Принципиальная позиция также в статусе-кво. Войска РФ должны вернуться на позиции, занимаемые до 24 февраля.

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