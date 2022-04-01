Из-за агрессии РФ за день в Украине из "горячих" точек эвакуировано более 6 тыс. человек: Верещук подвела итоги по гумкоридорам

Дарья Дурова
Общество
2 минуты
Ирина Верещук рассказала о работе зеленых коридоров

Из "горячих точек" в другие населенные пункты Украины за 1 апреля удалось эвакуировать 6266 человек. Мирные жители вынужденно покидали свои дома и на личных авто, и на автобусах.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. В своем Telegram-канале вечером в пятницу она подвела итоги работы "зеленых коридоров" в стране.

Из Бердянска и Мелитополя на своем транспорте в Запорожье доехал 1 431 человек. Из них 771 – из Мариуполя, 670 – из Бердянска, Мелитополя, Пологов, Орехова и Васильевки.

Кроме того, 2500 человек – 42 автобуса из Бердянска с мариупольцами и 12 из Мелитополя с местными жителями – уже прошли Васильевку. За автобусами едут более 300 частных автомобилей. Вся колонна направляется в Запорожье.

Видео дня

Из Запорожья в Бердянск с гуманитарной помощью доехали 10 автобусов. Общий вес груза – 80 тонн. Утром 2 апреля этот транспорт продолжит эвакуацию мариупольцев.

В Луганской области за пятницу выехали 1735 жителей городов Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Кременная, Попасная.

Свой интернет-пост министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины закончила словами: "Завтра снова к работе!".

Сообщение представительницы украинского правительства.
Telegram Ирины Верещук.

Напомним:

Как писал OBOZREVATEL, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не согласится на инициативы по установлению мира, если они предполагают заморозку конфликта. Принципиальная позиция также в статусе-кво. Войска РФ должны вернуться на позиции, занимаемые до 24 февраля.

Обращение OBOZREVATEL

Нам нужна ваша поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию у нас в Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!

УкраинаВторжение России в УкраинуВойна в Украине 2022stopwarэвакуациягуманитарная помощьИрина Верещук