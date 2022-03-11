Из Украины уже вывезли более миллиона детей-беженцев – ЮНИСЕФ

Из-за войны, которую Россия начала в Украине, с территории государства уже выехало более миллиона детей. Такая цифра была озвучена Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) по состоянию на 10 марта.

Об этом идет речь в сообщении на сайте организации. Большинство семей вместе с детьми, как отмечается, отправились в соседние с Украиной государства – Венгрию, Словакию, Польшу, Румынию, Молдову.

В ЮНИСЕФ отметили, что такое количество впечатляет. Директор фонда в Европе и Центральной Азии Афшан Хан отметил, что это свидетельствует о том, что ситуация стала беспрецедентной для детей и их семей.

"Дети оставляют все привычное и знакомое в поисках безопасности. Это разрывает сердце", – подчеркнул он.

Видео дня

В ЮНИСЕФ сообщили, что на территорию украинского государства прибыло шесть грузовиков почти с 70 тоннами товаров. Речь идет о средствах индивидуальной защиты и медицинских, хирургических и акушерских наборах.

"Команда ЮНИСЕФ вместе с партнерами будет доставлять медикаменты в 22 больницы в пять разных пострадавших от конфликта районов Украины для 20 тысяч детей и матерей", – говорится в пресс-службе фонда.

Напомним: с начала вторжения Российской Федерации в Украину погиб 71 ребенок. Получили ранения более 100 детей. Преступления российских боевиков нарушают все нормы всех Женевских конвенций, отметила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!