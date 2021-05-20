В Украину вернутся солнце и чрезвычайная опасность пожаров: появился прогноз погоды на пятницу

Погода в Украине в пятницу, 21 мая, будет солнечной во всех регионах. При этом местами ночью прогнозируют прохладные ночи.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Украинского гидрометцентра. Также украинцев предупредили о чрезвычайной пожарной опасности (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Дожди с грозами возможны лишь в Одесской области.

Прохладнее всего ночью будет на западе страны и севере – от 4 до 9 тепла, в остальных регионах +9… +13.

Днем воздух прогреется до 17-19 тепла, на востоке и в части южных областей до +25.

В Киеве ночью прогнозируют +9… +11, днем от 17 до 19 тепла.

Также в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Донецкой и Тернопольской областях объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики объявили, что до конца недели, до 23 мая, погода в Украине будет неустойчивой. В то же время ночью заметно потеплеет.