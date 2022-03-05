Из Украины пытались выехать 16 военнообязанных мужчин: их поймали

С начала Великой Отечественной войны Украины в государстве происходят случаи, когда военнообязанные мужчины пытаются уехать за территорию страны. Так, в течение четверга, 3 февраля, 16 мужчин призывного возраста пытались уехать, предлагая пограничникам взятки по 1,5 тысяч евро или 2 тысячи долларов.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы. Кроме того, некоторые пытаются нарушить границу вне пунктов пропуска или выдумывают себе болезни.

Ни на одно из предложений военнослужащие не согласились, а тех, кто уклонялся, передали сотрудникам Национальной полиции Украины, дальше ими должны заняться военкоматы.

Видео дня

Среди них было несколько случаев, когда мужчины ехали с малолетними детьми без сопровождения других взрослых и заявляли, что больше некому эвакуировать детей. Больше всего уклонявшихся было обнаружено пограничниками Мукачевского отряда. Подкупить правоохранителей пытались пять раз.

В ГПСУ напомнили, что за предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу предусмотрена ответственность по ст. 369 Уголовного Кодекса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украину продолжают возвращаться граждане, выехавшие в другие страны на заработки. Только через пункты пропуска во Львовской области из-за границы въехали более 50 тысяч украинцев.