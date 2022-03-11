Из самых горячих точек Харьковщины, Сумщины и Киевщины эвакуировали 38 тысяч человек

За 10 марта совместными усилиями власти и граждан Украины удалось эвакуировать более 38 тысяч человек из самых горячих точек Киевщины, Сумщины и Харьковщины. Такими результатами поделился заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в видеообращении к украинцам.

“Это 16 тысяч из Киевской области, 20 тысяч из Сумской области, 2 тысячи из Изюма Харьковской области. Доставлен гуманитарный груз в город Энергодар и город Изюм", - рассказал Кирилл Тимошенко.

Он отметил, что власти также работают над тем, чтобы эвакуация произошла и по другим направлениям и напомнил, что эвакуационные рейсы абсолютно бесплатны, призвав не вестись на провокации.

Также налажены поставки в Украину гуманитарной помощи из других государств. Так, за 9 дней марта в страну было ввезено более 36 тысяч тонн гуманитарных грузов, а только за 9 марта – около 5 тысяч тонн.

Видео дня

“Логистические гуманитарные хабы по всей стране быстро доставляют грузы в области, где ведутся активные военные действия. К примеру, Укрзализныцей за 9 дней марта отправлено более 12 тысяч тонн грузов. Спасибо всем, кто помогает украинскому народу, работаем, победим и все будет Украина", - добавил замглавы ОП.