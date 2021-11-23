Начну с главного. Цитирую: "Эксперты назвали причину ошибок в 40% тестах на COVID-19 в России. Организация "Международный союз помощи и поддержки пациентов" обратилась к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко с просьбой устранить недочет в процедуре забора биологических проб для тестирования на коронавирусную инфекцию. По словам экспертов, для этого требуется внести изменения в Методические рекомендации МР 3.1.0169-20 "Лабораторная диагностика COVID-19".

В связи с острым дефицитом качественных зондов, в России для взятия мазков из носоглотки для тестирования на наличие коронавирусной инфекции стали применять неподходящие заменители, среди которых урогенитальный зонд. Отмечается, что безопасность заменителей не доказана испытаниями и экспертизой. Поэтому именно некачественное взятие биоматериала и служит причиной ложноотрицательных результатов ПЦР-тестов в 30–40% случаев.

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Эксперты утверждают, что из-за пандемии COVID-19 в России возник острый дефицит качественных зондов, которые применяют для взятия мазков из носоглотки для тестирования на наличие коронавирусной инфекции. Из-за срочности медицинские организации стали применять неподходящие заменители, безопасность которых не доказана испытаниями и экспертизой.

В России нет официальной статистики по применению урогенитальных зондов. Однако, если судить по данным сервиса "Контур.Закупки", выясняется, что в 2020 году назофарингеальных зондов было закуплено менее 150 тысяч, а урогенитальных — более 41 млн штук".

Великая и могучая страна, которая кичится перед всем миром "лучшей в мире вакциной", "лучшим в мире образованием", "лучшей в мире армией", "лучшей в мире медициной", сует своим гражданам, 41 их миллиону, урогенитальный зонд, вместо назофарингеального зонда.

Господи, да взяли бы уже палочку от мороженого и ватку, или спичку и ватку, как в старые эсссровские времена. И коробочку из-под спичек для анализов с майонезной баночкой. Сколько раз стоит сказать о том, что все заявленное "нано-российское", это вот, из говна и палок, через урогенитальные анализы россиянам и россиянкам, а так же другим почитателям нано-величия РФ?

Я реально верила в то, что ковид станет прозрением для россиян, заигравшихся в величие. Они попадут в больницы, где хлорка, хамство и взятки. Они получат лечение, которое, скорее всего их убьет, они похоронят родственников, любимых под унылую речь их нано-императора об их нано-величии.

С одной стороны, вроде бы ничего не меняется в сознании среднестатистического россиянина, с другой… Более 85% россиян не доверяют отечественной медицине, отечественным лекарствам и отечественной "вакцине" от ковид.

Знаете, не устаю подчеркивать, что жителей Донбасса погубила вера в нано-величие РФ и ее нано-технологии. Донбасс погубило поклонение перед Россией. О, как же там мечтали пожить по-русски, получить нано-лечение по кремлевским методикам, получить нано-строительство городов, нано-роботов в шахты, и миллионы денег на счет.

Дикое, невероятное, фанатическое поклонение всему русскому. В 2014-м только и разговоров было, как же будет хорошо, богато, современно, по-честному, ведь это же русские. "Хоть вкусно поедим, там же все по ГОСТу делают, как в СССР", — мечтали соседи. "Там лечат все болезни одной таблеткой и пересаживают любые органы, это же Россия, там технологии, не то, что тут", — говорили те, кто болел.

Странно, к нам в Свердловск ехали тысячи россиян (Свердловск-Должанск, Луганская область, Украина) именно за тем, чтобы купить украинские продукты, получить медицинские услуги окулистов и стоматологов, пройти УЗИ, МРТ. До сих пор Гуково, Новочеркасск, Ростов с тоской вспоминают эти времена "мы ехали за украинской колбасой, салом, водкой", а жители Донбасса мечтали о российских продуктах. Мечтали! Хотя…они, так же, как граждане РФ, могли сесть в автобус, поехать в РФ и купить себе все то о чем мечтали, но почему-то не делали этого, а ждали, когда Россия придет к ним домой и принесет манну небесную.

И вот она пришла. За 8 лет в оккупации, ой, "освобождении" на Донбассе исчезло все: цивилизация, вода, медицина, шахты, металлургия. И теперь все современные больницы (а так здесь было до 2014-го) оккупированных частей Луганской и Донецкой областей похожи на больницы всех маленьких городов России. Грязь, антисанитария, хамство, воровство, нет персонала, нет квалифицированных сотрудников, нет современного оборудования.

Открылись ли глаза у донбасян? Нет! Даже после открытого признания РФ в том, что "вакцина" которую прокололи 20% жителей ОРДЛО, экспериментальная, и ее поставили в ОРДЛО в ходе медицинского незаконного эксперимента, проводимого РФ над людьми без их согласия.

Они, как и жители СССР считают, что так, как сейчас живут они, живет весь мир. Это работа пропаганды. Успешная, я вам скажу. ОРДЛО живет в своем вымышленном симулякре, боится Украину, обожествляет Россию, и ждет… Вот-вот Россия возьмет их к себе, в нано-технологии, нано-лекарства, нано-медицину, нано-космос.

Сегодня в ОРДЛО катастрофа, такая же, как и по РФ. Первое место в мире по смертности при наличии "лучшей в мире вакцины Спутник". Из ОРДЛО бегут врачи, те, кто сейчас работает в больницах, это вчерашние выпускники местных "медучилищ", "вузов", купившие себе дипломы. В ОРДЛО продается вся гуманитарка, поступающая сюда. Люди не могут позволить себе не только лечение, но и боятся попадать в больницы. Что ж… Они хотели пожить, как на России.

Ну, одним могу утешить жителей ОРДЛО, урогенитальные зонды для получения мазка на ковид к ним не применяли, ни б/у, ни новые. В ОРДЛО нет ни одной лаборатории и экспресс-тест-анализов на ковид. Здесь можно сдать кровь на антитела, не более того. И то, не во всех городах.

Хотя… 25 ноября РФ обещает осчастливить жителей ОРДЛО новой гуманитаркой. Обещают новый "спутник", и, возможно даже зонды для получения мазка. Не исключено, что б/у, но, как говорят на Донбассе, "из России с любовью". Так что, получайте удовольствие, господа новоросы!