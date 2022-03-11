Из Энергодара открыли 'зеленый коридор': людей удалось эвакуировать. Видео

Из города Энергодар в Запорожской области удалось эвакуировать людей. В областной центр также вывезли жителей Днепрорудного и Васильевки.

Об этом в Telegram сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Колонна транспорта, которым перевозили подальше от российских оккупантов мирных жителей, прибыла в Запорожье после 16:00.

На кадрах видно, что выехали из указанных населенных пунктов в основном женщины с маленькими детьми и пожилые люди. Переносить вещи на месте им помогали представители территориальной обороны.

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Напомним, что 9 марта также был организован гуманитарный коридор из Запорожья в Энергодар и "зеленый" – для эвакуации населения – в Запорожье. Гуманитарку тогда в город не пропустили российские захватчики.

Как сообщал OBOZREVATEL, за двое суток в Украине эвакуировали десятки тысяч человек из самых горячих точек. Оккупанты при этом продолжили блокировать "зеленые коридоры" в Мариуполе и Волновахе.

10 марта эвакуация из города Энергодар сорвалась. Однако в город удалось ввезти 100 тонн гуманитарной помощи.

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