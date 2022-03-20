Из Чернигова, где оккупанты не прекращают обстрелы, эвакуировали французских журналистов

Из Чернигова, который российские оккупанты продолжают терроризировать постоянными обстрелами, эвакуированы французские журналисты. Их вывезли вместе с другими мирными гражданами в Киев 12 автомобилями.

Как сообщили в Национальном союзе журналистов Украины, успешную эвакуацию обеспечила Нацполиция. Отмечается, что до украинской столицы, в частности, добралась съемочная группа телеканала французского национального телеканала France-2.

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"Из Чернигова спасены журналисты Агнес Ваграмян и Суфиан Яссин. Полицейским медийщики рассказали, что в Украине работали раньше в Одессе, теперь в Чернигове", – отметили в НСЖУ.

В союзе добавили, что после эвакуации журналисты уже планируют ехать в Бучу и Ирпень.

"Национальный союз журналистов Украины занимается безопасностью украинских и международных журналистов и отмечает усилия полиции и армии по обеспечению безопасности работников СМИ. Насколько это возможно в условиях войны, которую ведет Россия на территории Украины", – говорится в сообщении.

На Киевщине под артобстрелом российских оккупантов погибли оператор телеканала FoxNews из Ирландии и украинская журналистка. Еще один иностранный журналист был тяжело ранен.

14 марта в северо-восточной части села Горенка Бучанского района Киевской области выпущенный российско-фашистскими войсками снаряд попал в автомобиль, в котором ехали украинская журналистка Александра Кувшинова, оператор FoxNews, гражданин Ирландии Пьер Закревский и журналист этого же канала Бенджамин Холл.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве иностранным журналистам показали, в каких условиях живут киевляне во время российской агрессии. Для этого представители СМИ спустились на перрон станции метро "Дорогожичи".

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