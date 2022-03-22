Из Бердянска выехали 15 эвакуационных автобусов с марипольцами: среди пассажиров – семьи с детьми. Видео
Из Бердянска выехали 15 автобусов с жителями Мариуполя, которые вырвались из заблокированного российскими оккупантами города. Людей эвакуируют в Запорожье.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Он также опубликовал видео из Бердянска.
"15 автобусов с мариупольцами отправились из Бердянска в Запорожье", – сообщил Тимошенко.
По его словам, среди эвакуированных – 35 семей с детьми с инвалидностью.
В последствии эвакуация людей из Мариуполя будет продолжаться.
Как известно, на 22 марта было объявлено об открытии трех "зеленых коридоров" для эвакуации из Мариуполя.
Бердянск – Запорожье.
Мангушское общество – Запорожье.
Никольское – Запорожье.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Мариуполе из-за действий российских оккупантов сложилась гуманитарная катастрофа. По неофициальным оценкам, число погибших может достигать десятков тысяч мирных жителей и военных.
Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты предложили местным властям сдать город, но получили категорический ответ.
Осадой Мариуполя командует генерал-полковник армии агрессора Михаил Мизинцев. Именно он приказал оккупантам бомбить роддом и драмтеатр в городе, где скрывались тысячи мирных жителей.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!