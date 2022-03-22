Из Бердянска выехали 15 эвакуационных автобусов с марипольцами: среди пассажиров – семьи с детьми. Видео

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Из Бердянска выехали 15 автобусов с жителями Мариуполя, которые вырвались из заблокированного российскими оккупантами города. Людей эвакуируют в Запорожье.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Он также опубликовал видео из Бердянска.

"15 автобусов с мариупольцами отправились из Бердянска в Запорожье", – сообщил Тимошенко.

По его словам, среди эвакуированных – 35 семей с детьми с инвалидностью.

В последствии эвакуация людей из Мариуполя будет продолжаться.

Как известно, на 22 марта было объявлено об открытии трех "зеленых коридоров" для эвакуации из Мариуполя.

Видео дня

Бердянск – Запорожье.

Мангушское общество – Запорожье.

Никольское – Запорожье.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мариуполе из-за действий российских оккупантов сложилась гуманитарная катастрофа. По неофициальным оценкам, число погибших может достигать десятков тысяч мирных жителей и военных.

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты предложили местным властям сдать город, но получили категорический ответ.

Осадой Мариуполя командует генерал-полковник армии агрессора Михаил Мизинцев. Именно он приказал оккупантам бомбить роддом и драмтеатр в городе, где скрывались тысячи мирных жителей.

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