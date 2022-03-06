СМИ заявили, что из Беларуси зафиксирован самый массовый вылет авиации в сторону Украины: информацию проверили
Из Беларуси зафиксирован самый массовый вылет авиации в сторону Украины за неделю. 6 марта из нескольких беларусских аэродромов в воздух поднялись тяжелые вертолеты и истребители.
Об этом сообщил"Беларускі Гаюн".
"Украинцы, держитесь! По данным @Hajun_BY сейчас идёт самый массовый вылет авиации с территории Беларуси в сторону Украины за последнюю неделю", - предупредили администраторы канала.
По данным, собранным беларусами, массово из беларусских аэродромов вылетают истребители и вертолеты.
В то же время журналист Андрей Цаплиенко отметил, что в настоящее время информация о вылете российской авиации в направлении Украины не подтверждается.
"Проверили. Информация о масштабном вылете самолетов с аэродромов Беларуси не подтвердилась. Пока можно вздохнуть спокойно", - сообщил журналист.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в день вторжения России в Украину и в начале широкомасштабной войны Лукашенко поддержал Путина и заявил, что "Киев проигрывает".
Впрочем, до сих пор открыто выступать на стороне Кремля он опасался.