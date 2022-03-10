"Из 62 танков доехало только 13": российский оккупант пожаловался на большие потери в Украине. Аудио 18+

Российский оккупант в телефонном разговоре пожаловался на большие потери в Украине. Также он заявил, что якобы не знает конкретной задачи, с которой он вторгся в Украину.

По словам оккупанта, задания от командования меняются каждые полчаса. Об этом свидетельствует запись телефонного разговора, опубликованного в YouTube (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В разговоре стало известно, что оккупант звонит в Белгород, откуда также вражеские войска планируют выдвинуться в сторону Украины. Также он пожаловался, как украинские войска уничтожили практически несколько полков и десятки танков.

Видео дня

"Прикинь, все полки раз****ны, кроме нашего, по дороге их раз****ли. Из 62 танков 13 только доехало", – рассказал оккупант.

Напомним, 9 марта Вооруженные силы Украины уничтожили под Киевом шесть танков и одну БМП российских оккупантов. Они использовали ПТРК "Стунга" и "Корсар", которые были подготовлены для отправки на экспорт.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!