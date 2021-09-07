Итальянский музей иудаизма и Шоа и Мемориальный центр Холокоста проведут конференцию к годовщине трагедии в Бабьем Яру

В четверг, 9 сентября, состоится Международная научная конференция "Массовое убийство в Бабьем Яру. 80 лет спустя". Мероприятие организовывают Национальный музей итальянского иудаизма и Шоа (музей истории в городе Феррара) и Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" (Украина).

Об этом сообщили в пресс-службе Мемориального центра. Конференция приурочена к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

За два дня, 29-30 сентября 1941 года, в Бабьем Яру расстреляли почти 34 тысячи евреев-киевлян. Бабий Яр стал страшным символом Холокоста в Восточной Европе. Это едва ли не самый массовый единовременный расстрел времен Второй мировой войны. Всего за годы нацистской оккупации здесь убили 100 тысяч людей разных национальностей, социальных и политических групп. Нацисты пытались скрыть свои преступления, а советская власть по идеологическим соображениям сначала замалчивала, а позже искажала информацию о трагедии.

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Начало конференции запланировано на 19:00 по киевскому времени (или 6 p.m. CEST).

Программа конференции:

Приветственное слово Дарио Дисегни, президента MEIS – Национального музея итальянского иудаизма и Шоа

С речью выступят:

Пьер Франческо Дзадзо, Чрезвычайный и Полномочный посол Италии в Украине

Амедео Спаньолетто, директор MEIS – Национального музея итальянского иудаизма и Шоа

Эдоардо Крисафулли, директор Итальянского института культуры Украины

Марио Венеция, президент музея фонда Шоа в Риме

Яков дов Блайх, главный раввин Киева и Украины, член Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр"

В конференции примут участие ведущие украинские и международные ученые:

Лутц Клинкхаммер, заместитель директора Немецкого исторического института в Риме, ответственный за современную историю; доклад на тему "Кто такие айнзацгруппы?"

Андрей Уманский, историк, заместитель председателя Академического совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", адвокат и историк; доклад на тему "Массовое убийство в Бабьем Яру"

Антонелла Саломони, профессор Болонского университета; доклад на тему "После Бабьего Яра. Историческая перспектива"

Мероприятие продлится полтора-два часа. Предусмотрена сессия вопросов и ответов. Языки конференции – английский и итальянский.

Чтобы присоединиться к конференции, необходимо заполнить форму регистрации по ссылке. Всем зарегистрированным отправят ссылку на Zoom.

Национальный музей итальянского иудаизма и Шоа – публичный исторический музей в городе Феррара, Италия. Он был открыт в 2017 году и отслеживает историю еврейского народа в Италии, начиная от Римской империи до Холокоста в ХХ веке.

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" – это неправительственная благотворительная организация, призванная почтить память жертв трагедии Бабьего Яра и способствовать гуманизации человечества путем сохранения и изучения истории Холокоста.