Италия может стать гарантом безопасности Украины: продолжение переговоров назвали приоритетом

Италия готова внести вклад в установление мира и может стать гарантом безопасности Украины. Страна продолжает работать над прекращением войны посредством санкций и дипломатии.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо после встречи в Баку со своим коллегой из Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

В приоритете итальянского правительства остается продолжение переговорного процесса между Украиной и Россией и установление гуманитарного перемирия. "Мы признаем прогресс, достигнутый в Турции после встречи двух делегаций", – отмечает чиновник.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк объяснил значение гарантий безопасности для Украины.

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