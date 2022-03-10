'История повторилась': Блинкен сравнил бомбежку Мариуполя с блокадой Ленинграда

Госсекретарь США Энтони Блинкен сравнил ситуацию, в которой оказались украинские города из-за войны, которую начала Россия, с блокадой Ленинграда во Второй мировой. Он напомнил о городе Мариуполь, который в настоящее время фактически заблокирован российскими преступниками.

Об этом американский политик написал на своей странице в Twitter в среду, 9 марта. В настоящее время в Мариуполь невозможно завести еду и лекарства, оккупанты постоянно производят обстрелы. Они прибегли даже к авиаудару по детской больнице с родильным отделением.

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"Каждый россиянин знал о блокаде Ленинграда во время второй мировой войны. История повторилась. Но теперь уже российские власти морят голодом украинские города", – написал Блинкен. Таким образом он сравнил россиян с нацистами.

Представитель Госдепа США Нед Прайс также отметил, что история, с которой россияне хорошо знакомы, повторяется.

"Стыдно причинять эти разрушения невинным мирным жителям Украины. Допустите еду и лекарства. Выпустите невредимыми мирных жителей", – написал он в Twitter.

Как сообщил OBOZREVATEL, глава украинского государства Владимир Зеленский обратился к европейцам и украинцам из-за военных преступлений, которые совершают российские оккупанты на украинской земле. Политик подчеркнул: все, что россияне делают с Мариуполем, – за пределом зверства.

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