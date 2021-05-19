Историки показали, как украинская диаспора рассказывала миру о преступлениях Ленина. Фото
Историки обнародовали фото раритетной марки с советским политическим деятелем Владимиром Лениным. На ней украинцы напомнили о его преступлениях против нашего и других народов, поглощенных на десятки лет Советским Союзом.
Фотография появилась на странице сообщества History Ukraine в Twitter. Авторы сообщения отметили, что указанная марка была приурочена к 100-летию со дня рождения диктатора и напечатана украинской диаспорой в США в 1970 году.
"Ленин – отец убийцы наций СССР. 70 миллионов жертв ко 100-летию его рождения", – написано на ней на английском языке.
Кроме того, символично и само изображение на марке – скелет в балахоне, который протягивает руку и указывает пальцем предположительно на следующую жертву кровавого режима. Вероятно, так художник решил воссоздать образ смерти, которая у него ассоциировалась с советскими террором и геноцидом.
Показательно, что иллюстрация и надпись напечатаны в черно-белых тонах, чтобы создать ассоциацию с мрачной жизнью в СССР и обреченностью людей там.
Напомним, в cередине ХХ века, когда советская пропаганда боролась со всеми упоминаниями об украинской государственности, в Великобритании по инициативе Ассоциации украинцев была напечатана марка, посвященная гетману Войска Запорожского Ивану Мазепе.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее украинский историк, журналист Вахтанг Кипиани показал календарь с советскими диктатором Иосифом Сталиным, изданный в 1981 году. По его словам, в позднюю эпоху СССР такой самиздат был очень популярным.
Также он поделился раритетной карикатурой украинцев на генерального секретаря КПСС Леонида Брежнева. Зарисовка посвящена плеяде украинских политзаключенных, среди которых был выдающийся поэт Василий Стус.