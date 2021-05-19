Историки показали, как украинская диаспора рассказывала миру о преступлениях Ленина. Фото

Историки обнародовали фото раритетной марки с советским политическим деятелем Владимиром Лениным. На ней украинцы напомнили о его преступлениях против нашего и других народов, поглощенных на десятки лет Советским Союзом.

Фотография появилась на странице сообщества History Ukraine в Twitter. Авторы сообщения отметили, что указанная марка была приурочена к 100-летию со дня рождения диктатора и напечатана украинской диаспорой в США в 1970 году.

"Ленин – отец убийцы наций СССР. 70 миллионов жертв ко 100-летию его рождения", – написано на ней на английском языке.

Кроме того, символично и само изображение на марке – скелет в балахоне, который протягивает руку и указывает пальцем предположительно на следующую жертву кровавого режима. Вероятно, так художник решил воссоздать образ смерти, которая у него ассоциировалась с советскими террором и геноцидом.

Показательно, что иллюстрация и надпись напечатаны в черно-белых тонах, чтобы создать ассоциацию с мрачной жизнью в СССР и обреченностью людей там.

Напомним, в cередине ХХ века, когда советская пропаганда боролась со всеми упоминаниями об украинской государственности, в Великобритании по инициативе Ассоциации украинцев была напечатана марка, посвященная гетману Войска Запорожского Ивану Мазепе.

Как сообщал OBOZREVATEL: