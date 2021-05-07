Историки показали архивное фото желто-голубого флага за 1917 год

В сети опубликовали старинное 104-летнее фото желто-голубого украинского флага, который сейчас является одним из официальных национальных символов нашего государства.

Фотографию опубликовали на странице сообщества History Ukraine в Twitter. Авторы сообщения отметили, что знаковый кадр был сделан на Буковине.

"Участники украинской военной демонстрации в Черновцах с сине-желтыми флагами, май 1917 года", – уточнили в подписи под фото.

Показательно, что рядом с украинскими патриотами шли демонстранты, на флаге которых виднеется текст на русском языке с призывом к построению "демократической республики".

В комментариях под заметкой традиционно вспыхнула дискуссия о том, флаг каких цветов является традиционным для Украины.

Напомним, в сети также показали уникальное фото украинского флага со знаковым лозунгом "Да здравствует свободная Украина!" времен Первой мировой войны. Фотография была сделана в Беларуси.

А перед этим в сеть попал снимок салфетки, которую репрессированная украинка вышила по дороге в Сибирь. На маленьком клочке материи видно слова "Слава Украине!", "Героям Слава!" и "Боже, дай волю Украине!".

Как сообщал OBOZREVATEL, в интернете начало распространяться фото линкора "Три святителя", который на протяжении 1917-1919 годов был частью Украинских военно-морских сил. Кроме того, в 1918 году на нем был поднят украинский флаг.