Историки нашли архивное фото собора в Харькове, разрушенного большевиками

В сети опубликовали архивную фотографию Николаевского собора в Харькове, разрушенного российскими оккупантами во времена сталинского режима.

Фото появилось на странице блога History Ukraine в Twitter. Авторы поста уточнили, что снимку уже исполнился 91 год.

"Уничтожение российскими оккупантами Николаевского собора. Харьков, 1930 год", – говорится в подписи.

Разрушенный Николаевский собор в Харькове, 1930 год Twitter History Ukraine

Судя по кадру, большая часть храма была превращена в руины. Уцелели лишь несколько стен, внутренние нефы и пять куполов.

В комментариях сразу же появились российские пропагандисты, которые пытались опровергнуть факт оккупации Украины российскими большевиками. "Какие российские оккупанты были в Харькове в 1930?" – написал один из сторонников страны-агрессора.

Однако ему и его приспешникам сразу же ответили украинцы и напомнили о преступлениях режима того времени.

"Такие, которые осуществляли раскулачивание. Они самые", "Громче всех "Это не мы!" орут так называемые "русские". Как в пословице: держи вора – кричит сам "Вор!", "Затем потомки оккупантов будут вопить: "Вандалы, зачем Ленина снесли?! Это наша история", "У большевиков не было национальности. А Харьков был оккупирован красными большевиками", – отметили люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 сентября 1941 года в центре Киева произошла серия взрывов в только что оккупированных немецкими войсками учреждениях и жилых домах. Инициаторами этого преступления стал НКВД, представители которого сознательно взрывали дома вместе с мирными жителями впервые в мировой истории.