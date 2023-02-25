Истории из Музея 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова прозвучали в Нью-Йорке

24 февраля 2023 года в Нью-Йорке в Соединенных Штатах состоялся юбилейный благотворительный концерт Stand with Ukraine 365, посвященный годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Во время мероприятия был представлен специальный видеоролик от Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Видео дня

В концерте приняли участие профессионалы из мира кино, музыки и танца Украины, США и других стран мира. Почетными гостями стали раненые украинские воины.

Видеосвязью к мероприятию присоединились защитница "Азовстали" Пташка, звезда футбола Сергей Кравцов, группа BoomBox, мэр Мариуполя Вадим Бойченко, а также мэр Нью-Йорка Донецкой области Николай Ленко.

Сборы от приобретенных билетов будет передано на помощь пострадавшим от войны детям Украины и раненым защитникам нашей страны.

Видеоролик, представленный Музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, рассказывает несколько сильных и страшных историй пострадавших от войны украинцев.

Эти истории стали частью архива Музея — самого масштабного в мире архива историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив Музея насчитывает более 60 000 историй. Расскажите свою на https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0(800)509001.