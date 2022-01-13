'Интерпол' разыскивает чиновника экоинспекции, которого обвиняют в получении взятки в Одессе

Задержанный в Одессе якобы на получении взятки в 5 тысяч долларов и.о. начальника управления экологической инспекции Юго-Западного округа Владлен Гривенко разыскивается "Интерполом". Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на Госбюро расследований.

По информации Госбюро, Гривенко - гражданин Молдовы. Задержанный чиновник экоинспекции в Молдове уклонялся от уплаты налогов, совершал хулиганские действия и применял насилие, за что ему "светит" до 8 лет тюрьмы.

"Чтобы избежать наказания, преступник получил гражданство Украины и устроился на руководящую должность в экоинспекцию", - говорится в сообщении "Думской".

По данным СМИ, ранее Гривенко занимался так называемым экотерроризмом: он попался при получении взятки от владельца АЗС в Николаевской области. В противном случае он угрожал выписать бизнесмену запрет на работу заправки.

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В Украине против Гривенко открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК (получение неправомерной выгоды должностным лицом), ему грозит до 10 лет тюрьмы. Сейчас он находится под стражей.