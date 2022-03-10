Интернет-провайдер Triolan заявил, что подвергся хакерской атаке со стороны РФ

Украинский интернет-провайдер Triolan заявил, что подвергся хакерской атаке со стороны страны-агрессора России. Доступа к сети у большинства абонентов нет или отсутствует частично.

Об этом провайдер рассказал в Telegram. Сообщения о сбоях в работе интернета появилось в 1:43 ночи. В компании заявили, что пытаются как можно быстрее остановить злоумышленников и возобновить работу сети на всех территориях.

"Наша инженерная служба и служба безопасности сейчас работает и вынуждена приостановить работу сервиса на некоторое время для сохранения работоспособности системы в целом", – отметили в Triolan.

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В компании подчеркнули, что враг пытается повредить не только наши дома и инфраструктуру, но и нарушить информационные сети и оставить людей без связи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове возобновлено украинское телевизионное вещание, которое было прервано в результате повреждения российскими оккупантами местной телебашни 6 марта. В настоящее время харьковчанам уже доступны 16 национальных телеканалов мультиплексов МХ-1 и МХ-2, а также местный общественный вещатель – UA Харьков.

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