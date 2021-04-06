Возможно, этот материал кому-то и покажется "ниачём". Но надеюсь и на то, что для кого-то эти мысли вслух окажутся интересны и созвучны мыслям собственным.

Как сегодня оценивают интернет? От "традиционного": "Это помойка!" до более редкого: "Интернет — организация серьёзная, врать не будет!" (сам лично слышал, хоть и давно: лет почти 30 назад; сейчас такого не скажут).

А как книги? От грибоедовско-фамусовского (часто ошибочно считают скалозубовским): "Забрать все книги бы, да сжечь" до хрестоматийного: "Книга — источник знаний!"

Если предложить оценить эти суждения, то, думаю, "помойку" всё же поддержат больше, чем "врать не будет", а по книгам — к "источнику знаний" народ явно ближе, чем к дикому "сжечь". Хотя бывало, что и жгли.

Итак, книгам доверяют больше, но пользуются ими всё меньше. А с интернетом — естественно, наоборот. Хотя почему это естественно? А потому что пользуются не тем, чему доверяют, а тем, что удобнее. Или тем, что кажется удобным. В соответствии с привычкой, сформированной временем.

С другой стороны, вряд ли кто будет спорить и с тем, что старшим привычнее книга (она и листается "как надо", и выглядит "душевнее").

Как и с тем, что Википедия зачастую больше заслуживает доверия, чем печатные энциклопедии: она быстрее успевает за изменениями. Беда лишь в том, что в Сети википедийное — в меньшинстве. А в большинстве — такой себе мусорок.

Но — спорить с прогрессом бесполезно. Он — как демократия: может, и не всем хорош, но непобедим. С ним бороться (например, не замечать) — как ломать машины, то есть бесперспективно. Его можно душить цензурой и запретами (как в Китае), но он всё равно вынырнет и выпрыгнет.

Да, это зачастую "забор" (аналог дадзыбао, как там же), но важно не это, а другое: интернет — зеркало.

И для тех, кто пишет (кто-то самовыражается через ту же Википедию, а кто-то — через анонимные "комментарии"), и для тех, кто читает (умно-полезное или равнозаборное).

Так что дело не в цензуре или её отсутствии (вспоминаю ностальгическое от знакомого режиссёра: "Тоскую по худсоветам. Там были, конечно, и сволочи, и перестраховщики, но хоть что-то они научились понимать — и всякую хрень таки не пропускали"). Дело — во внутреннем цензоре каждого. И для "пописАть", и для "почитать". А возможности — есть для всех. Причём без границ, что и хорошо, и плохо, но в любом случае неизбежно.

"Каждый выбирает для себя" (надеюсь, потомки ещё назовут Левитанского великим, и не за эту строчку, а "за вообще"). Вот — Масяня, а вот — Достоевский. Вот — поиграй, а вот — про дезоксирибонуклеиновую кислоту. Вот — можно похамить под ником, а вот — чем Хокинг дополнил Эйнштейна. Вот — Уиллис, а вот — Улисс. Всё, для всех и на всех языках.

"Я ль на свете всех милее?" — интересовалась пушкинская Царица у говорящего (и показывающего?) зеркальца. Чем не прообраз компьютера с интернетом? Кстати, айфон/смартфон, куда всё чудесно закачивается, даже визуально похож на зеркальце, так что Пушкин что-то знал! Главное — что интернет это ЗЕРКАЛО. Любого пользователя. Такая вот "организация".

И — "З. Ы." "не в тему".

Яйца курицу, может, и не учат, но они её хоронят, ставят ей памятник и вершат суд истории. А заодно — откладывают новые яйца.

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