Интеллигенция Латинской Америки осуждает российских захватчиков и призывает поддержать Украину

Набирает обороты волна поддержки Украины международным сообществом в разных уголках мира. В частности, и в Латинской Америке.

Граждане Эквадора и Никарагуа призывают свои народы и правительства не быть безразличными к событиям в Украине и поддержать народ, борющийся против новейших империалистов.

Стремление украинцев быть свободными, неприятие авторитаризма должно быть однозначно поддержано мировым сообществом. Мир должен быть восстановлен, а Украина должна остаться свободной и независимой, убеждены наши друзья в Латинской Америке.

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На протяжении всей жизни мы были борцами за мир, участвовали в работе миротворческих организаций, проповедовали и отстаивали мир. И сейчас нас возмущает, что народ, исповедовавший борьбу за мир, сам стал захватчиком и агрессором с империалистическими целями относительно соседнего народа.

Народы, живущие рядом. Это позор!

Давайте бороться за мир и выразим наше искреннее и несокрушимое единство с украинским народом. Будем надеяться, что вскоре завершится это братоубийство и будет покончено с появившимся на планете новым Гитлером.

Йоханна Ракаседер, Никарагуа

Дорогие друзья, это послание любви, солидарности и поддержки для всего украинского народа. Мне очень больно видеть, что столько семей вынуждены были расстаться, чтобы пережить происходящее.

Я желаю им всего лучшего. От всего сердца желаю, чтобы эта война закончилась быстрее всего, чтобы все украинские семьи снова были вместе и смогли жить в мире в свободной и полной гармонии стране.

Доктор Ирина Аламеда, Эквадор

Весь мир поражен ужасной войной, от которой страдает украинский народ. Мир хочет жить в мире. Мы требуем мира для Украины и всех граждан такого замечательного и величественного украинского народа! Невозможно, чтобы в 21 веке ранее шедшие рядом народы были в войне. Солидарность с Украиной! Слава героям украинского народа!

Инженеро Миурисио (Ingeniero Mauricio), Эквадор

7 лет я прожил в Украине, и большая часть моего сердца принадлежит этой стране. Моя семья, моя жена, мои дети, моя теща, мой шурин и многие родственники из Украины. Это позорно, как Россия атаковала Украину, разрушая ее историю, разрушая больницы, школы и убивая детей.

Желаю большой силы всему украинскому народу из Эквадора, где мы искренне болеем за продолжение борьбы за свободу против авторитаризма. И да будет другая Украина, полностью открытая миру.

Крепко обнимаем всех воинов. Слава Украине!