Индийский гороскоп на 2021-й: для кого год станет самым счастливым

Татьяна Нечет
Татьяна Нечет
Гороскоп
2,1 т.
Индийский гороскоп на 2021 год

Согласно индийскому гороскопу, 2021 год принесет больше позитивных эмоций пяти знакам, нежели остальным 22.

В соответствии с древней астрологии Индии, учитывается положение не только Солнца, но и Луны. Каждая "остановка" спутника соответствует определенному животному-тотему человека, рожденного в этот промежуток времени. Всего таких позиций-накшатр 27. В 2021 году светила обещают свою благосклонность представителям пяти из них, сообщил сайт "Слова и фразы".

Ревати (дата рождения 1 – 12 апреля, тотем – слон)

Эти люди в течение года получат шанс наладить дела в работе или бизнесе, и как следствие – возымеют существенную выгоду. Если Ревати нуждаются в кардинальных переменах в жизни, то начало года подарит им силы и возможности сделать это. Также они смогут распрощаться с долгами, но только если будут активно трудиться и работать над собой, получая новые знания и навыки.

Ардра (дата рождения 22 июня – 5 июля, тотем – собака)

При должной активности в начале года дела пойдут вгору. Поэтому Ардра будут уверены в себе, ведь успех не спугнут даже конкуренты и завистники. 2021 год поможет завести перспективные отношения тем людям, которые этого хотели. А семейных ждет новый виток в отношениях со второй половинкой.

Магха (дата рождения 17 – 30 августа, тотем – крыса)

В течение года стоит обратить внимание на свои умения, их важно показывать по полной. В первой половине года хорошо пойдут дела в бизнесе и работе. Благодаря многим навыкам и трудолюбию удастся обойти конкурентов. Вторая половина года будет удачной для серьезных отношений, заключения брака.

Свати (дата рождения 24 октября – 6 ноября, тотем – буйвол)

Тем, кто родился с 24 октября по 6 ноября, 2021 год приготовил целый калейдоскоп событий, причем они будут стихийно возникать в жизни Свати. Это, в том числе, и новые возможности, которые важно не упустить. Но чтобы знать, когда именно надо успеть ухватить удачу за хвост, следует прислушаться ко своей интуиции. Как в карьере, так и в любви все будет складываться очень хорошо.

Мула (дата рождения 16 – 28 декабря, тотем – собака)

Весь год будет полон позитивными событиями. Если не лениться и двигаться вперед, то удастся достичь многого, найти как настоящую любовь, так и свое место под солнцем. А тем, кто уже в браке, стоит внимательнее относиться к семье. И тогда близкие окажут свою поддержку в нужную минуту. Если к тому же не упускать интересные предложения, то воцарится достаток.

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