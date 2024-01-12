Имела волшебный голос: видео с пением погибшей защитницы довело сеть до слез

Пение волонтера и военнослужащей Валентины Макаренко с позывным "Макар" растрогало украинцев до слез. Жизнь защитницы Украины оборвалась при выполнении боевого задания на Харьковском направлении. Ее знакомые выложили в сеть собственную песню Валентины.

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Девушка окончила Киевский национальный университет культуры и искусств, позже решила получить второе образование и поступила на факультет музыкального искусства в Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусств. Знакомые вспоминают, что она была очень талантлива и мечтала петь на большой сцене.

Валентина погибла в результате вражеского артобстрела в Изюмском районе – произошло прямое попадание в автомобиль, где она находилась. Ее жених, военнослужащий Сергей оказался в больнице в тяжелом состоянии.

Как сообщал OBOZREVATEL, от тяжелого ранения, полученного на фронте, скончался молодой воин Роман Ряжских. Герою было всего 27 лет, у него было образование журналиста.

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