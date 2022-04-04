'Им нужно знать, что они не одни': как в Запорожье принимают эвакуированных из Мариуполя

Мирных жителей эвакуируют из осажденного Мариуполя в безопасные места. Кто-то остается в Запорожье, а кто-то отправляется на запад – в Ровно, во Львов или дальше в Европу.

Проект "Украинский свидетель" разместил на своем Youtube-канале видео с рассказом о том, как эвакуированные люди получают необходимую гуманитарную помощь: продукты, убежище, но прежде всего медицинскую помощь. Больше других страдают пенсионеры и пожилые люди, которые не могут помочь себе сами.

Мариуполь – город, который сильно пострадал от российской агрессии. Те, кому удалось уехать, говорят, что там настоящий ад: пулю можно получить в любой момент, не говоря уже о постоянных бомбардировках авиацией и обстрелах артиллерией.

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Российские войска обстреливают гуманитарные коридоры и машины с мирными гражданскими. Тем не менее, украинской стороне удается эвакуировать пострадавших. Несмотря на то, что первые машины с украинской стороны отправились из заблокированного города еще 6 марта, сама эвакуация началась только спустя восемь дней – 14 числа. Поначалу люди уезжали на собственных автомобилях, рискуя не только имуществом, но и жизнью.

Сейчас благодаря усилиям украинской стороны людей организованно вывозят в Бердянск (временно оккупированный Россией), затем – в Запорожье.

По состоянию на 4 апреля Мариуполь остается в осаде. Многих оккупанты эвакуируют насильственно в свою страну, где они проходят через так называемые "фильтрационные лагеря". Что будет с этими людьми дальше – неизвестно.

Цель проекта "Украинский свидетель" – показать всему миру правдивую ситуацию в Украине в контексте российской агрессии.

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