Илья Новиков обратился к землякам – россиянам: речь идет о ваших детях, завтра безумный тиран пошлет их на смерть. Видео
Юрист из России, ныне адвокат пятого президента Украины Илья Новиков призвал русских матерей спасти своих сыновей, которых отправляют на войну убивать мирных украинцев. Он подчеркнул, что в итоге посланные безумным тираном солдаты превращаются в "мясо"
Видеообращение к своим землякам – россиянам правозащитник оставил в сети. Мужчина переехал из Москвы в Киев, а в РФ представлял интересы многих политзаключенных украинцев (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Знаю, что вам, в России, запрещено называть это войной, упоминать цифры о потерях другие, чем назвало российское Минобороны. Оно говорит, что Россия потеряла 500 человек – это ложь. И я понимаю, почему вы не хотите в это верить", – сказал Новиков.
Он выразил убеждение, что россиянам очень страшно и стыдно признать, что их страна, сыновья, мужья помогают убивать стариков и детей. Но это действительно так и происходит сейчас в Украине.
Предполагая, что вскоре в РФ вовсе могут отключить интернет, Новиков призвал ее жителей уже сейчас не отворачивать взгляд от снимков и видео, которые показывают разрушения украинских городов, ставшие последствием действий российской армии.
"Мне 40 лет. Если вы примерно того же возраста, то у вас могут быть дети, которым пришла или в скором времени придет повестка в армию. Не важно, что там будет написано – учения или сборы, не важно, что говорит военный комиссар. Вашего сына могут послать в Украину, и он будет здесь убит или искалечен, как это уже случилось с тысячами", – заверил Новиков.
Он призвал земляков не верить российским телевидению, Министерству обороны и правительственной пропаганде. Вместо этого – пытаться узнать правду о начатой РФ войне в Украине и говорить ее, поскольку "это ваши дети и никому, кроме вас, они не нужны".
"Здесь их убывают, они превращаются в куски горелого мяса", – предупредил юрист.
Также добавил, что первое видео русских матерей, которым военный комиссариат РФ прислал похоронку в WhatsApp, а они плакали-выли и не могли понять, что случилось, – это не фейк, а правда.
"Такое может случиться и с вами. Подумайте, что вы можете сделать. Возможно, немногое, так как в России отменили практически все свободы. Но, что вам важнее – чтобы остался жив ваш сын, или чтобы вас не оштрафовали, арестовали, выгнали с работы? Это не та ситуация, в которой вы можете сказать, что все в порядке и будет хорошо, "Путин всех спасет". Путин все это начал", – подытожил Новиков.
Как сообщал OBOZREVATEL:
российские оккупанты, воюющие в Украине, звонят родным с жалобами на свое военное руководство, рассказывают об огромных потерях среди сослуживцев и о том, как занимаются мародерством. Некоторые, попав в плен, просят поговорить с мамой и откровенно плачут, признаваясь, что "столько трупов еще не видели".
В то же время многие жители России, столкнувшись с тотальным осуждением и ограничениями, до сих пор не верят, что Путин начал войну в Украине, отправив свои оккупационные войска. Россияне заявляют, что доверяют его действиям и, глядя на фото разрушенных ВС РФ украинских городов, утверждают, что те их не бомбят.
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