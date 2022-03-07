Илон Маск призвал Европу перезапустить бездействующие АЭС и увеличить мощность существующих

Основатель SpaceX и Tesla, американский миллиардер и изобретатель Илон Маск призвал Европу перезапустить бездействующие атомные электростанции. Также он указал на необходимость увеличить мощность существующих.

С таким обращением миллиардер выступил на своей странице в Twitter 7 марта. Маск подчеркнул: это крайне важно для международной безопасности.

"Надеюсь, теперь совершенно очевидно, что Европе следует перезапустить бездействующие атомные электростанции и увеличить мощность существующих. Это критично для национальной и международной безопасности", – сказано в его сообщении.

Видео дня

Такое заявление американского изобретателя прозвучало на фоне войны в Украине, которую начала против государства страна-агрессор Россия. В частности, речь идет про ситуацию на Чернобыльской атомной электростанции, которую захватили российские оккупанты, и Запорожской АЭС, на которой начался пожар, после того, как ее обстреляли захватчики из России.

Как сообщал OBOZREVATEL, Илон Маск выразил поддержку Украине. Он пожелал нашей стране оставаться сильной.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию душат санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!