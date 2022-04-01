'Игра в кальмара' для оккупантов: появилась украинская интерпретация известного сериала. Видео

В сети показали украинскую интерпретацию известного сериала "Игра в кальмара". В новом "эпизоде" Кукла-убийца спела свою смертельную песню российским оккупантам.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале ВСУ. Жуткая кукла дала свое пророчество рашистам и показала, что их ждет в Украине (чтобы посмотреть видео, докройте до конца страницы).

"Интерпретация известного сериала на тему: "кацапов ждет только смерть", – прокомментировали ролик в ВСУ.

На кадрах российские солдаты изображены в образах игроков с буквами "Z" на спинах. Они уже пришли на соответствующую локацию, где им предстоит узнать порядок последующих действий. Здесь за ними внимательно следят "кальмаровские" солдаты в красной форме, лица которых прикрывают черные маски с изображением геометрических фигур.

Видео дня

Кукла-убийца, висящая в воздухе возле сухого дерева, монотонно напевает оккупантам: "Всех вас похоронит Чернобаевка". В ее глазах рашисты видят свою смерть.

Как сообщал OBOZREVATEL, позорный разгром кафиров в Чернобаевке высмеяли в "фильме Netflix".

ВСУ уничтожили вражеские войска в этом населенном пункте уже 12 раз подряд. Роковой разгром армии РФ украинскими защитниками выглядит как готовый сценарий для остросюжетного сериала на Netflix. Пока западные режиссеры лишь наблюдают за происходящим, интернет-пользователи из Украины уже представили свою версию фильма "Чернобаевка. Дорога в ад".

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