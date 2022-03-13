Идут оборонные бои, в Черном море находятся в полной боевой готовности корабли врага - Генштаб

К вечеру 13 марта по всем направлениям, по которым пытаются атаковать Украину путинские войска, защитники нашего государства ведут оборонительные бои. В Генеральном штабе ВСУ констатируют: враг подтягивает корабли в полной боевой готовности - чтобы наносить удары по украинским городам еще и с Черного моря.

Об этом в ГШ ВСУ сообщили в вечернем своде.

В Генштабе подчеркнули, что армейцы, подразделения терробороны и другие силовые структуры ведут оборонительные бои и прикрывают государственную границу и морское побережье Украины. На отдельных направлениях проводятся стабилизационные операции. Воздушные Силы продолжают отражать ракетные и авиационные удары врага и прикрывают объекты критической инфраструктуры и украинские войска.

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Самые ожесточенные бои 13 марта шли в направлении Кривого Рога, на прорыв к которому враг бросил серьезные силы, и под Николаевом, попытки захвата которого оккупанты сегодня снова активизировали.

Не утихают также бои за Мариуполь: путинские оккупанты продолжают обстреливать город и пытаются захватить его.

Накапливает враг резервы для развертывания наступления на Угледар. В течение дня оккупанты обстреливали город из артиллерии, избивали по жилым кварталам.

В Генштабе констатируют: в акваторию Черного моря в полной боевой готовности прибыла корабельная группировка путинской армии - они, прогнозируют армейцы, планируют наносить удары по территории Украины еще и с моря.

"В нарушение требований Международного гуманитарного права оккупанты продолжают брать в заложники гражданское население, наносить ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по густонаселенным кварталам, школам и детским садам, грабят местное население, прибегают к мародерству. По имеющейся информации, враг активизирует деятельность по проведению диверсий на путях передвижения транспортных конвоев с гуманитарными грузами и военной помощью", - рассказали в Генеральном штабе.

Там снова призвали украинцев не поддаваться на информационные атаки и фейки, которые запускает Россия – и доверять исключительно информации из официальных источников. И сохранять спокойствие, потому что никто Украину врагу не отдаст.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ВСУ дают достойный отпор врагу, Россия из-за огромных потерь вынуждена формировать новые подразделения.

Те же оккупанты, которые ныне еще остаются в Украине, деморализованы, в звонках домой рассказывают о безумных потерях и о том, что подавляющее большинство захватчиков хотят убежать домой.

При этом в самой России все меньше и меньше находится желающих уехать погибнуть в Украине. Поэтому Кремлю приходится искать наемников на войну с Украиной в Ливии, Сирии и ЦАР: им обещают по $300 в месяц.

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