'Идет важная фаза': в ГУР призвали жителей Крыма избегать военных объектов оккупантов. Видео

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что знают практически все о враге на всех временно захваченных территориях нашей страны. Это касается и оккупированого Крыма – жителей полуострова в ГУР призвали находится подальше от военных объектов и оккупационных администраций.

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Об этом сказал представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телеканала FREEДОМ в среду, 14 июня. Он отметил, что разведка активно собирает информацию про оккупантов и коллаборантов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Более того, одним из самых главных источников получения таких данных – это люди, которые проживают на захваченных Россией территориях, ждут деоккупации и презирают преступный путинский режим. Сливать данные про оккупантов в Крыму разведке могут, как крымчане, так и сами россияне.

Такая информация, как подчеркнул Юсов, приближает победу нашего государства над страной-агрессором.

В данное время идет очень важная фаза сбора данных, добавил он.

Пока Крым находится под контролем россиян, местным жителям лучше избегать нахождения в непосредственной близости от военных объектов, техники, а также российских оккупационных администраций.

"Пока там есть оккупанты, пока их оружие и личный состав перемещаются по Крыму с целью убивать наших защитников и мирных людей, безусловно, эти оккупанты там будут находится в постоянной опасности. Жителям Крыма лучше избегать нахождения в непосредственной близости к военным объектам рашистов, к их технике, военным преступникам и оккупационным администрациям", – заявил Юсов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ГУР сообщили, что инженерные подразделения армии РФ минируют цеха предприятия "Крымский титан" и закладывают взрывчатку на заводской и прилегающей территории. Враг может готовить масштабную техногенную катастрофу, поскольку на холодильном оборудовании "Титана" используется около 200 тонн технологического аммиака.

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