Идеальная дорога: в сети показали, как выглядит трасса Днепр-Кривой Рог после "Большой стройки"

Трасса Днепр-Кривой Рог, которая долгое время страдала от наплывов, колейности и многочисленных ям, была капитально отремонтирована в ходе реализации программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Юрий Голик показал в Facebook, как сейчас выглядит обновленная дорога вблизи пгт. Кринички. На участке протяженностью 44 км устроили усиленную основу, выравнивающий слой асфальтобетона и новый верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

На отрезке также сделали съезды, нанесли разметку, установили металлическое барьерное ограждение. Вдоль дороги возвели новые автобусные остановки, а также благоустроили придорожную полосу.

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"Еще полтора года назад здесь было направление. Теперь – идеальная дорога", – написал Голик.

Как ранее заявил заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко, в течение 2021 года планируется построить, отремонтировать и реконструировать 6500 км автодорог и 245 искусственных сооружений.