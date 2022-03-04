И эту страну хотят победить? На Одесщине спасатели организовали колеге 'военную' свадьбу. Фото

Спасатели ГСЧС Украины в Одесской области организовали сюрприз для своего коллеги, который со своей возлюбленной давно готовились к свадьбе, но из-за войны России и Украины отложили торжество. Они устроили им настоящую свадьбу

Соответствующие трогательные кадры опубликовали в Telegram-канале ГСЧС Украины. "И эту страну хотят победить? Страну, где в укрытиях рождаются дети, а в актовых залах пожарных частей создаются новые семьи и будущее нашего государства? В условиях военного положения начальники Главных управлений вправе женить сотрудников. Любви нет препятствий, сегодня новообразованная семья Рудковских это доказала", – говорится в описании (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Отмечается, что жених работает спасателем, а невеста – дочь спасателя из Одесской области.

"Они давно этого хотели и готовились. И очень расстроились, что все придется отложить. Но их друзья и коллеги решили сделать им настоящий сюрприз и организовали для них свадьбу. Сегодня плакали все и плакали от счастья. И плакать мы будем только так! Ибо не одна сволочь, которая пришла к нам с оружием, не отнимет наши мечты, нашу жажду свободы, наше чувство юмора и нашу любовь", – говорится в посте.