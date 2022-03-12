Хвастался 'успехами' в Сирии и на Донбассе: в плен ВСУ попал российский оккупант. Видео

Очередной пленный российский оккупант рассказал, что якобы ехал воевать в Украину с "фашистами" и "освобождать" местное население. Однако попав в плен, осознал, что командование его обмануло.

Также оккупант рассказал, что ранее воевал в Сирии в составе ЧВК "Вагнер". Об этом он рассказывает на допросе, опубликованном СБУ в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам оккупанта, командование рассказывало ему, что украинцы якобы должны были встречать российские войска "с улыбкой на лице".

"Здесь нахожусь по приказу своих командиров, которые изначально нам говорили, что мирное население нас будет встречать здесь с улыбкой на лице и наша задача освободить население от фашистов, которые находятся на территории Украины. Такого я здесь не увидел", – рассказывает пленный

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Также он попытался оправдать свое нападение на Украину "защитой" населения, которое якобы страдает от власти. Однако затем убедился, что его обманули.

"Ранее проходил службу в других воинских частях и подразделениях. Это была пограничная часть. Еще проходил службу в частной военной компании "Вагнер", с которой летал в Сирию и там выполнял задачи. Могу сказать только одно: то, что нам рассказывали, что здесь все так плохо, что здесь мирное население страдает от власти, это все неправда", – сказал оккупант.

Напомним, из-за маниакального желания захватить Украину за три дня Путин бросил на территорию нашей страны даже новобранцев и "альтернативщиков" – призывников, которые вместо срочной службы отрабатывают на общественных работах. Российский оккупант пожаловался, что за месяц из него "сделали" военного.

Как сообщал OBOZREVATEL, боевик так называемой "ЛНР", которого взяли в плен украинские защитники, рассказал, как в ОРДЛО проходит "мобилизация". По его словам, он вышел в магазин за продуктами, и его запаковали прямо на улице.

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