'Хваленые российские десантники разбежались как зайцы': Бутусов показал кадры с места разгрома роты РФ под Николаевом

Под Николаевом Вооруженные силы Украины в воскресенье, 6 марта, разгромили парашютно-десантную роту российских оккупантов. После нанесенной атаки солдаты РФ сбежали с места боя.

Об этом в Facebook сообщил украинский журналист Юрий Бутусов. Он добавил, что наши защитники при этом смогли захватить сразу семь новых боевых машин десанта.

Этой техникой сбежавших захватчиков пополнили вооружение наших войск.

"Хваленые российские десантники разбежались как зайцы после атаки украинской армии", – рассказал Бутусов.

Кроме того, сегодня под Николаевом была разбита российская гаубичная батарея. Оккупанты там тоже сбежали и бросили сразу восемь гаубиц Д-30.

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Напомним: в ОГА заявили, что, не сумев захватить Николаев, российские оккупанты ведут себя все более агрессивно. При этом они начинают ощущать серьезный дефицит топлива.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты продолжают убивать мирное население, нанося удары по объектам гражданской инфраструктуры. Враг прибегает к такой тактике, потому что не смог добиться успехов в продвижении по нашей территории, и несет при этом большие потери.

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