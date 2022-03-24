Хуже Чечни и Сирии: российский оккупант признался, что спасается в Украине водкой и надеется на помощь шаманов. Аудио

Служба безопасности Украины "перехватила" очередной разговор российского оккупанта по телефону с супругой. Он с ужасом признал, что с подобным сопротивлением не сталкивался даже в Сирии, а по числу пленных и погибших солдат ВС РФ украинская армия бьет рекорды даже Первой чеченской кампании.

Жалостливую беседу с элементами ненависти солдата к собственному правительству силовики опубликовали на официальном Telegram-канале. Как оказалось, военный в первые дни вторжения состоял в батальоне, захватившем Чернобыльскую АЭС и был в шоке от того, что их кинули в бой, несмотря на вероятное облучение (чтобы прослушать запись, доскролльте страницу до конца).

Россиянин также заверил жену, что вернется домой живым, так как командир его роты обращался к шаманам. Женщина, в свою очередь, отметила, что бегает по церквям и храмам, заказала молитву "сорока святых", чтобы молились за него целый месяц.

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"600 рублей мне это обошлось", – с укоризной заметила жена оккупанта.

Однако военнослужащий российской армией признался, что предпочитает "спасаться" проверенным методом, а именно спиртными напитками.

"Да я тут уже столько водки выпил, что за всю жизнь не выпивал", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из аудиоперехватов телефонного разговора российского захватчика с товарищем выяснилось, что потери армии РФ привели в бешенство их военное командование.

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