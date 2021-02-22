Хроника коронавируса в Украине и мире на 22 февраля: 202 млн доз вакцины ввели в 88 странах

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
1,8 т.
Вакцинация против коронавируса

По состоянию на 22 февраля коронавирусом в Украине и мире заболели 111,9 млн человек. При этом в 88 странах уже ввели более 202 млн доз вакцины против болезни.

Жертвами пандемии стали 2,4 млн, а преодолели болезнь 87,3 млн жителей разных уголков планеты. За последние сутки было диагностировано свыше 312 тыс. новых случаев заражения. Самый большой прирост заболеваемости наблюдался в США (+57 тыс.), Бразилии (+29 тыс.) и Франции (+22 тыс.).

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Главное за 21 февраля:

  • По данным Университета Хопкинса (США), от коронавируса в мире уже скончались 2 465 882 человека, заразились 111 343 040. Впереди рейтинга заболеваемости находятся:

    1. США 498 879 / 28 133 627

    2. Бразилия 246 504 / 10 168 174

    3. Мексика 180 107 / 2 041 380

    4. Индия 156 302 / 10 991 651

    5. Британия 120 810 / 4 127 574

    6. Италия 95 718 / 2 809 246

    7. Франция 83 546 / 3 597 540

    8. Россия 81 926 / 4 117 992

    9. Германия 67 900 / 2 394 515

    10. Испания 67 101 / 3 133 122

  • На Ивано-Франковщине, где зафиксировали резкий всплеск заболеваемости коронавирусом, у пациентов были замечены тяжелейшие осложнения за все время пандемии. Они диагностированы даже у детей.

  • Президент Танзании Джон Магуфули, который на протяжении нескольких месяцев заявлял о победе молитвы над коронавирусом, признал, что в стране есть проблема с пандемией COVID-19.

  • Американское издание The New York Times номером от 21 февраля 2021 года почтило память 500 тыс. американцев, погибших от коронавируса. Каждая жертва на символической диаграмме была обозначена точкой.

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