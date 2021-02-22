Хроника коронавируса в Украине и мире на 22 февраля: 202 млн доз вакцины ввели в 88 странах

По состоянию на 22 февраля коронавирусом в Украине и мире заболели 111,9 млн человек. При этом в 88 странах уже ввели более 202 млн доз вакцины против болезни.

Жертвами пандемии стали 2,4 млн, а преодолели болезнь 87,3 млн жителей разных уголков планеты. За последние сутки было диагностировано свыше 312 тыс. новых случаев заражения. Самый большой прирост заболеваемости наблюдался в США (+57 тыс.), Бразилии (+29 тыс.) и Франции (+22 тыс.).

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Что важно знать об атаке коронавируса:

Официально заболели 1 304 456 украинцев, из них от последствий болезни умерли 25 103, однако 1 146 073 человека вылечились.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов показал процесс отгрузки первой партии вакцины AstraZeneca (CoviShield) из Индии для нашей страны.

Ученые из Индии пришли к выводу, что очки снижают риск заражения коронавирусом, поскольку люди, которые их носят, реже касаются руками глаз.