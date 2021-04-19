Хроника коронавируса в Украине и мире на 19 апреля: в Индии за сутки заразились более 275 тысяч человек

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
2 минуты
5,0 т.
Коронавирус в мире

По состоянию на 19 апреля коронавирусом в Украине и мире успели заразиться около 142 млн человек, более 709 тыс. из которых – за последние сутки. Наибольший суточный прирост заболеваемости был установлен в Индии – 275 тысяч.

Напомним, что жертвами пандемии на Земле стали уже более 3 млн инфицированных, а преодолеть COVID-19 удалось 120,5 млн пациентов. Значительные темпы роста заболеваемости прошедшие сутки продемонстрировали также Турция (+55 тыс.), США (+43 тыс.) и Бразилия (+42 тыс.). Что касается Украины, то она в мировом рейтинге пандемии заняла 16 место.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Пандемия коронавируса в мире
Рейтинг коронавируса разных стран

Что важно знать об атаке коронавируса:

Статистика коронавируса в Украине
Карта коронавируса в Украине
Главное за 19 апреля:

  • В Турции зафиксировали антирекорд по количеству летальных исходов COVID-19 – умерли 318 человек.

  • В США азиатские выдры из океанариума Джорджии заразились коронавирусом. Животных проверили после проявления легких респираторных симптомов: у них был насморк, кашель, вялость.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаКоронавирус