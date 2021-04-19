Хроника коронавируса в Украине и мире на 19 апреля: в Индии за сутки заразились более 275 тысяч человек
По состоянию на 19 апреля коронавирусом в Украине и мире успели заразиться около 142 млн человек, более 709 тыс. из которых – за последние сутки. Наибольший суточный прирост заболеваемости был установлен в Индии – 275 тысяч.
Напомним, что жертвами пандемии на Земле стали уже более 3 млн инфицированных, а преодолеть COVID-19 удалось 120,5 млн пациентов. Значительные темпы роста заболеваемости прошедшие сутки продемонстрировали также Турция (+55 тыс.), США (+43 тыс.) и Бразилия (+42 тыс.). Что касается Украины, то она в мировом рейтинге пандемии заняла 16 место.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине подтверждено 1 946 510 всех случаев инфицирования, болезнь унесла жизни 39 786 человек, в то же время 1 482 079 ее побороли.
Врач-иммунолог Борис Донской считает, что в ближайшие 2-3 недели эпидемия коронавируса в Украине пойдет на спад.
С начала эпидемии в Украине от коронавируса умерли десятки врачей и медсестер, спасая инфицированных пациентов. Из-за этого и высокой заболеваемости медиков в больницах наблюдается их нехватка.
В Турции зафиксировали антирекорд по количеству летальных исходов COVID-19 – умерли 318 человек.
В США азиатские выдры из океанариума Джорджии заразились коронавирусом. Животных проверили после проявления легких респираторных симптомов: у них был насморк, кашель, вялость.