Хроника коронавируса в Украине и мире на 18 февраля: ученые заявили об угрозе нового витка пандемии

По состоянию на четверг, 18 февраля, коронавирус в Украине и мире успел охватить уже почти 110,4 млн человек. Тем временем, ученые из Лос-Аламосской национальной лаборатории США заявили об обнаружении нового гибридного штамма COVID-19, который мог возникнуть в результате слияния британского и калифорнийского вариантов. Они опасаются, что это может сигнализировать о новой фазе пандемии.

При этом ее нынешнее течение привело к гибели 2,4 млн жителей Земли, выздоровели при этом 85,3 млн зараженных. За прошедшие сутки в целом было зафиксировано 392 тыс. новых случаев заражения. Больше всего – в США (+71 тыс.), Бразилии (+57 тыс.) и Франции (+25 тыс.).

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине подтверждено 1 280 904 случая заражения, из-за инфекции умерли 24 689 человек, 1 128 895 больным удалось выздороветь.

Американец заразился коронавирусом-супермутантом, который образовался в результате слияния двух новых штаммов.

Еврокомиссия объявила о подготовке ЕС к растущей угрозе новых штаммов COVID-19, предусматривающей запуск плана биологической защиты "HERA Incubator".

ЕС оказался на пороге третьей волны коронавируса, о чем говорит серьезный всплеск заболеваемости сразу в нескольких странах. Так, в Чехии выявили 12,5 тыс. новых пациентов за сутки, в Польше заявили об устойчивом росте числа больных, а в столице Швеции Стокгольме за неделю заболеваемость выросла на четверть.