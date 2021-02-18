Хроника коронавируса в Украине и мире на 18 февраля: ученые заявили об угрозе нового витка пандемии

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
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Пандемия коронавируса в мире

По состоянию на четверг, 18 февраля, коронавирус в Украине и мире успел охватить уже почти 110,4 млн человек. Тем временем, ученые из Лос-Аламосской национальной лаборатории США заявили об обнаружении нового гибридного штамма COVID-19, который мог возникнуть в результате слияния британского и калифорнийского вариантов. Они опасаются, что это может сигнализировать о новой фазе пандемии.

При этом ее нынешнее течение привело к гибели 2,4 млн жителей Земли, выздоровели при этом 85,3 млн зараженных. За прошедшие сутки в целом было зафиксировано 392 тыс. новых случаев заражения. Больше всего – в США (+71 тыс.), Бразилии (+57 тыс.) и Франции (+25 тыс.).

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Что важно знать об атаке коронавируса:

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Ежедневная динамика пандемии
Главное за 18 февраля:

  • ЕС оказался на пороге третьей волны коронавируса, о чем говорит серьезный всплеск заболеваемости сразу в нескольких странах. Так, в Чехии выявили 12,5 тыс. новых пациентов за сутки, в Польше заявили об устойчивом росте числа больных, а в столице Швеции Стокгольме за неделю заболеваемость выросла на четверть.

  • По данным Университета Хопкинса (США), в мире от коронавируса скончались 2 428 492 человек, заразились 109 872 348. В десятку лидеров попали:

    1.США 490 444 / 27 824 608

    2. Бразилия 242 090 / 9 978 747

    3. Мексика 175 986 / 2 004 575

    4. Индия 155 913 / 10 937 320

    5. Британия 119 159 / 4 083 092

    6. Италия 94 540 / 2 751 657

    7. Франция 83 271 / 3 573 638

    8. Россия 80 118 / 4 066 164

    9. Германия 66 427 / 2 362 364

    10. Испания 66 316 / 3 107 172

  • Исследователи из Великобритании выяснили, что коронавирус может мутировать лишь у людей с ослабленным иммунитетом.

  • В Финляндии нашли новый штамм коронавируса, который назвали Fin-796H. Он отличается от британского, южноафриканского, бразильского или японского, и рекомендованные ВОЗ ПЦР-тесты могут его не найти.

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