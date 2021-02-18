Хроника коронавируса в Украине и мире на 18 февраля: ученые заявили об угрозе нового витка пандемии
По состоянию на четверг, 18 февраля, коронавирус в Украине и мире успел охватить уже почти 110,4 млн человек. Тем временем, ученые из Лос-Аламосской национальной лаборатории США заявили об обнаружении нового гибридного штамма COVID-19, который мог возникнуть в результате слияния британского и калифорнийского вариантов. Они опасаются, что это может сигнализировать о новой фазе пандемии.
При этом ее нынешнее течение привело к гибели 2,4 млн жителей Земли, выздоровели при этом 85,3 млн зараженных. За прошедшие сутки в целом было зафиксировано 392 тыс. новых случаев заражения. Больше всего – в США (+71 тыс.), Бразилии (+57 тыс.) и Франции (+25 тыс.).
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине подтверждено 1 280 904 случая заражения, из-за инфекции умерли 24 689 человек, 1 128 895 больным удалось выздороветь.
Американец заразился коронавирусом-супермутантом, который образовался в результате слияния двух новых штаммов.
Еврокомиссия объявила о подготовке ЕС к растущей угрозе новых штаммов COVID-19, предусматривающей запуск плана биологической защиты "HERA Incubator".
ЕС оказался на пороге третьей волны коронавируса, о чем говорит серьезный всплеск заболеваемости сразу в нескольких странах. Так, в Чехии выявили 12,5 тыс. новых пациентов за сутки, в Польше заявили об устойчивом росте числа больных, а в столице Швеции Стокгольме за неделю заболеваемость выросла на четверть.
По данным Университета Хопкинса (США), в мире от коронавируса скончались 2 428 492 человек, заразились 109 872 348. В десятку лидеров попали:
1.США 490 444 / 27 824 608
2. Бразилия 242 090 / 9 978 747
3. Мексика 175 986 / 2 004 575
4. Индия 155 913 / 10 937 320
5. Британия 119 159 / 4 083 092
6. Италия 94 540 / 2 751 657
7. Франция 83 271 / 3 573 638
8. Россия 80 118 / 4 066 164
9. Германия 66 427 / 2 362 364
10. Испания 66 316 / 3 107 172
Исследователи из Великобритании выяснили, что коронавирус может мутировать лишь у людей с ослабленным иммунитетом.
В Финляндии нашли новый штамм коронавируса, который назвали Fin-796H. Он отличается от британского, южноафриканского, бразильского или японского, и рекомендованные ВОЗ ПЦР-тесты могут его не найти.