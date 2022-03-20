'Хотят 'слинять' с минимальными потерями': СБУ узнала о новой 'тактике' российских оккупантов

На 25-й день войны с Силами обороны Украины российские оккупанты признают, что их "вторая армия мира" уже не в состоянии выполнять поставленные задачи. На фоне колоссальных потерь захватчики придумали новую секретную "тактику" – просто "слинять".

Об этом один из российских военных признался в разговоре с супругой. Информацию перехватили специалисты Службы безопасности Украины, публикуя аудио на YouTube-канале (чтобы прослушать, доскролльте новость до конца).

Так, разговаривая с женой, оккупант признается, что российская армия уже не может выполнять задачи военного командования. В частности, только в его батальоне из 60 военных осталось всего 13-14, а 70% техники уничтожены украинскими защитниками.

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"Нашу бригаду здесь обстреливают со всех сторон. Наша армия не справляется, нет той боевой мощи, которая была. 70% техники раз**али, майор погиб, два дня назад "300-е", но опять же, выживут или нет – там осколками раз**ярило", – признается военный РФ.

Оккупант добавил, что раненных товарищей они никуда не отвозят. Сами захватчики закрылись в доме и не собираются больше воевать – хотя им и не из чего это делать.

"Мы не отстреливаемся. Комбат сказал, наша задача сейчас – просто съ**ываться с минимальными потерями… Нет безопасности выехать, понимаешь, будут ху*рить со всех сторон. С чего (отстреливаться. – Ред.), у меня что, пушка есть? Я думал, что у нас в России все за*бись, а оказывается…" – возмущается оккупант, раскрывая секретную "тактику".

Комментируя ее, спикер СБУ Артем Дехтяренко подчеркнул, что чем больше таких решений будут принимать захватчики – тем лучше для них. Ведь цель Украины – уничтожить не 70%, а 100% российских оккупантов. Поэтому тактика "бежать" – единственная верная для военных путинской армии.

"Славетная армия Путина" – деморализована и утратила свою боевую мощь. Поэтому командир батальона принял волевое решение – БЕ-ЖА-ТЬ… Украина обязательно победит! Слава Украине!" – добавили в СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный армии РФ Игорь Руденко, являющийся уроженцем Украины и попавший в плен к ВСУ, призвал своих сослуживцев убираться с чужой земли. Оккупант выразил убеждение, что украинские войска уничтожат путинскую армию.

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