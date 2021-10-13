Репост, пожалуйста. Напоминаю, что завтра День Защитника Украины. Огромный праздник и надо поздравить наших защитников. Сейчас в киевском госпитале лечат раненых без глаз, без конечностей, больных, контуженных... Я завтра буду в госпитале с 12 до 17 часов и буду встречать всех, кто хочет поздравить военных.

Из потребностей – это кофе, чай, сладости, печенье, соки, фрукты. Из одежды – можно футболки и кофты на "молниях".

Приносите детские рисунки, мы их отправляем на передовую. Также надо поздравить воинов на фронте. Каждый день обстрелы, почти через день – раненые. Каждый месяц я отправляю на фронт квадрокоптеры, планшеты, лекарства и прочее. Это то, что очень нужно.

Кто хочет присоединиться к сбору средств на квадрокоптер, публикую карточки. Кто хочет прийти, пишите в личку сообщения. Для тех кто не может, но хочет поздравить бойцов и помочь, карточки для помощи:

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