"Хотели развернуться, но не вышло": на Николаевщине в плен ВСУ сдалась группа оккупантов. Видео

На Николаевщине в плен Вооруженным Силам Украины сдалась группа оккупантов с Буденовска, Ставропольського края Российской Федерации. Они рассказали, что собирались якобы на учения в Джанкой, но попали в Украину.

Об этом горе-захватчики рассказали на видео, снятом украинскими защитниками, которое опубликовал одесский журналист, участник боевых действий российско-украинской войны Сергей Братчук. Солдаты заверяли, что не хотели находиться в нашей стране (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Мы хотели развернуться, но ничего не получилось", – рассказали они.

"Нам сказали, что отступать нельзя, иначе свои же застрелят", – подтвердил второй.

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Напомним: Украина придерживается норм международного гуманитарного права касательно российских военнопленных, что отличает нас от страны-агрессора. Впоследствии захваченные в плен солдаты противника будут работать на восстановление экономики Украины.

Например, трудоспособные военнопленные из числа рядового состава (кроме работ по оборудованию и содержанию мест их расположения) могут в принудительном порядке привлекаться к выполнение работ невоенного характера, не связанных с риском для их жизни и здоровья, с учетом возраста, пола и физических качеств.

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