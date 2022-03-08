"Хотели развернуться, но не вышло": на Николаевщине в плен ВСУ сдалась группа оккупантов. Видео
На Николаевщине в плен Вооруженным Силам Украины сдалась группа оккупантов с Буденовска, Ставропольського края Российской Федерации. Они рассказали, что собирались якобы на учения в Джанкой, но попали в Украину.
Об этом горе-захватчики рассказали на видео, снятом украинскими защитниками, которое опубликовал одесский журналист, участник боевых действий российско-украинской войны Сергей Братчук. Солдаты заверяли, что не хотели находиться в нашей стране (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).
"Мы хотели развернуться, но ничего не получилось", – рассказали они.
"Нам сказали, что отступать нельзя, иначе свои же застрелят", – подтвердил второй.
Напомним: Украина придерживается норм международного гуманитарного права касательно российских военнопленных, что отличает нас от страны-агрессора. Впоследствии захваченные в плен солдаты противника будут работать на восстановление экономики Украины.
Например, трудоспособные военнопленные из числа рядового состава (кроме работ по оборудованию и содержанию мест их расположения) могут в принудительном порядке привлекаться к выполнение работ невоенного характера, не связанных с риском для их жизни и здоровья, с учетом возраста, пола и физических качеств.
Как сообщал OBOZREVATEL:
российские оккупанты, которые попались в плен ВСУ, послали вслед за русским военным кораблем своего президента Путина. Они выразили возмущение его заявлением о том, что в войне против Украины, названной им "военной спецоперацией", не принимают участие срочники;
российский радист-разведчик, который попал в плен к ВСУ, рассказал что им приказали зайти в Харьков и спасти мирных людей от неких "террористов". Ночью их провел в город и подвел к главному зданию местный проводник.