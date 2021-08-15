Таки зацепили...

Как вы знаете, США выводят войска из Афганистана. Не буду обсуждать необходимость и рациональность их ввода. По моему мнению, Афганистана – это такое место, куда войти стоит доллар, а выйти – целое состояние.

Еще никто не выигрывал войну в этой стране. Рано или поздно все успехи оказывались временными и в результате оборачивались поражениями.

Но я не о том.

Как вы знаете, и в России, и у нас полно больших поклонников СССР, которые сразу же начали рассказывать, что американцы рядом с советскими не пляшут, что вот советы там столько всего хорошего сделали, столько всего понастроили! И школы, и электростанции, и дома, и дороги... в общем, Наджибулла был мудр, Путин – выдр, а РФ, как правопреемница СССР, такой фигни бы не сделала.

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Очень коротко.

За время советско-афганской войны 1978-1989 потери афганской стороны среди некомбатантов, то есть среди мирного населения, от 670 тыс. до 1.7 миллиона человек. Это если считать без фанатизма.

Более 2 миллионов беженцев.

Поэтому лучше не надо о школах и электричестве.

Расскажите мне еще о благах, которые СССР там построил для коллаборантов. Восхититесь тем добром, которое он причинил миллионам погибших и обездоленных.

Хороший СССР... что у людей в головах?

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