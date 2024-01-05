'Хочу телефон, чтобы на него позвонил папа': сын украинского военного год назад загадал желание и оно исполнилось

В результате обмена пленными 3 января домой вернулся украинский военный, попавший в плен в районе ЧАЭС, отец 7-летнего Романа. Маленький мальчик больше года не выпускал из рук подаренный волонтерами телефон и мечтал, чтобы на него позвонил папа – и его мечта сбылась.

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Щемящую историю на своей странице в Facebook рассказала глава украинского фонда "Мрия" Татьяна Комлик. Она отметила, что волонтеры фонда подарили Роману этот телефон в ноябре 2022 года.

"Я передавала этот телефон мальчику и сама мысленно загадывала: пусть только позвонит, пусть позвонит. Этот мальчик должен верить в чудеса. Пусть у него случаются чудеса", – рассказала она.

Татьяна отметила, что год назад фонд основал проект, в рамках которого собирали мечты детей украинских воинов, оказавшихся во вражеском плену. Кто-то просил часы, как у папы, кто-то хотел получить самолет и забрать отца домой, кто-то хотел футбольный мяч и чтобы папа увидел, как он забивает гол.

А 7-летний Рома попросил телефон и чтобы на него позвонил папа из плена.

"Вчера его папа позвонил по телефону уже из Украины. Свободный. Дома. Еще одна большая мечта маленького украинца сбылась. И я утираю слезы счастья вместе с его мамой, вместе с ним. Как же он ждал этого звонка, он никогда не покидал тот телефон. Вчера мечты 230 семей в Украине сбылись", – рассказала Татьяна.

Мама Романа Виктория в комментарии для "УП. Жизнь" рассказала, что Роман никогда не выпускал из рук этот телефон и ожидал звонка папы. В конце 2022 года для детей украинских Героев в Стамбуле провели экскурсию по заводу "Baykar", где всех попросили сдать телефоны. Роман подумал, что гаджет забирают навсегда и начал плакать.

Директор завода Халюк Байрактар пытался успокоить Рому и показал ему первый в мире беспилотник с украинским сердцем.

"А Рома отвечает: "У меня забрали телефон, а на него должен позвонить папа". Это очень растрогало директора и он приказал начальнику охраны отдать гаджет", – рассказала Виктория.

3 января на подаренный телефон позвонил папа Ромы.

"Когда сын услышал голос папы, то начал плакать. Муж спросил, почему он плачет. Ромчик ответил, что от радости. А когда сын понял, что папа уже в Украине, расплакался еще больше", – поделилась женщина.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 января 2024 года из российского плена вернулась последняя девушка-морпех Галина Федишин. Боевой медик пережила сложный период обороны Мариуполя, завода Ильича, "Азовстали" и почти два года пребывания в плену у оккупантов.

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