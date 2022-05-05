'Хочу, чтобы мама воскресла': в сети рассказали историю Мишка из Мариуполя, вся жизнь которого – война

Сеть растрогала история мальчика из Мариуполя, родившегося в начале боевых действий на Донбассе в 2014 году. Нынешняя же полномасштабная война забрала у 8-летнего Миши маму.

И сейчас единственное его желание, чтобы самый родной человек воскрес. Историю маленького украинца рассказала волонтер Алла Мельничук на Facebook-странице Всеукраинской благотворительной организации "Мама и младенец" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Мишка. Мариуполь. Он родился в 2014-м, когда началась война. В марте этого года умерла его мама. Отец остался с тремя детьми", – написала женщина.

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Она добавила, что однажды мальчика вместе с семьей засыпало в подвале, где они прятались от постоянных российских бомбардировок Мариуполя. К счастью, выжили. Ведь его папа прихватил в подвал лопату, которой смог выкопать проход в другое подземное укрытие.

Ныне мальчик, почти вся жизнь которого – война, на вопрос, о чем мечтает, отвечает: "Чтобы моя мама воскресла".

"А о чем еще? Он подумал... и сказал: "А больше ничего не нужно", – пересказала женщина желание Миши.

Слова 8-летнего мариупольца растрогали украинцев. Они назвали маленьким солнышком мальчика, наполненный страданием взгляд которого кажется совсем не детским. Многие пожелали ему божьего благословения на счастливую судьбу, также вызвались помочь семье ребенка.

"Невозможно представить этот ужас", "Мальчик, ты должен жить!", "У этого ребенка взгляд, как у взрослого мужчины, прожившего уже свою жизнь. Бедные дети, даже не было радостного мирного детства", "Прекрасный мальчик, пусть сотрется в памяти всякие ужасы и Бог пошлет доброжелательную и бесполезную маму!", "Пусть Господь благословит тебя, дитя, на счастливую судьбу под мирным небом Украины", – прокомментировали украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали рисунок 6-летнего Льва, который прятался в подземельях "Азовстали". На нем ребенок рассказал о примете, свидетельствующей о прилете вражеской ракеты в Мариуполе.