Все знают крылатое выражение "хлеба и зрелищ" – но мало кто знает, что оно описывает.

И вот очень хотелось о нем напомнить, прежде чем рассказать о новостях из "маленьких угольных процветающих швейцарий бамбаса, которым завидует весь мир".

"Хлеба и зрелищ" – выражение, ставшее международным и крылатым, взято из 7-й сатиры римского поэта Ювенала.

Это был лозунг римской черни (охлоса) при императоре Августе: "Panem et circenses!" (переводится с латыни дословно: "Хлеба и цирковых игр!"), который описывал самые примитивные желания древнеримского простонародья.

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Если чернь бунтует, на сцену выпускают клоунов. Автор этих слов — поэт Децим Юний Ювенал, живший в I–II веках н.э. Он критиковал плебеев-охлос, которому достаточно получать от государства бесплатную пищу и развлечения, и у которого нет никаких высоких устремлений, ни к свободе, ни к демократии, ни к личностному росту и развитию.

В переносном смысле это выражение теперь используют, как упрек нетребовательному народу, который думает лишь о еде да развлечениях, или же относят его и к политикам-популистам, использующим низменные потребности черни для реализации своих политических желаний.

Критическое большинство народа уничтожит страну. Критическое большинство граждан сделает страну сильным Государством.

Если население подкупают подачками – грош цена этому населению, оно никогда не станет гражданами. Грош цена такому люду не только как населению, но и как человечеству в целом.

В своей десятой сатире Ювенал сокрушается по поводу низких запросов некогда великого римского народа: "Этот народ уж давно все заботы забыл, и Рим, что когда-то

Все раздавал: легионы, и власть, и ликторов связки,

Сдержан теперь и о двух лишь вещах беспокойно мечтает:

Хлеба и зрелищ!"… (перевод Ф.А. Петровского).

Ну, вот, а теперь переходим к новостям Лугандона.

Цитата из СМИ ОРДЛО: "Для представители рабочих профессий ЛНР и ДНР проведут игру "Что? Где? Когда?". В ЛНР начали прием заявок для участия в интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?" среди представителей рабочих профессий Луганской и Донецкой Народных Республик. Конкурс проводит проект "Лидеры Луганщины" Общественного движения "Мир Луганщине". Об этом 5 октября сообщила помощник координатора проекта "Лидеры Луганщины" Анастасия Николотова. Общественное движение "Мир Луганщине" и проект "Лидеры Луганщины" уделяют особенное внимание представителям рабочих профессий, так как это локомотив нашей Республики. Эти люди работают для того, чтобы наша экономика и в целом жизнь в Республике находились на хорошем уровне. Мы уже проводили разные мероприятия для представителей рабочих профессий и сегодня заявляем о проведении интеллектуальной игры среди работников рабочих профессий Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики. Такой формат знаком многим, мы надеемся, что будет много желающих команд поучаствовать в этой игре, – отметила Анастасия Николотова. 25 октября команды соберутся в Луганске, чтобы сыграть в игру "Что? Где? Когда?" в формате квиз, по итогу которой будет определена тройка лидеров. В суперфинал попадет команда, которая займет первое место. Все участники игры получат памятные подарки от Общественного движения "Мир Луганщине". – 29 октября в Луганске пройдет суперфинал интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?", в которой примет участие команда-победитель. Знатоки будут отвечать на вопросы, которые для них подготовили телезрители. "Команда знатоков может забрать весь призовой фонд, если правильно ответит на вопросы, если знатоки не отвечают на вопрос телезрителя, тогда приз уходит к задавшему вопрос", – сказала помощник координатора проекта "Лидеры Луганщины" Также организаторы игры принимают вопросы от телезрителей. Все желающие могут отправить видео, где они задают вопрос участникам интеллектуальной игры, до 20 октября на электронную почту liderylugansiny@gmail.com. – Самые интересные вопросы будут отобраны и заданы знатокам в эфире игры "Что? Где? Когда?". Если команда ответит не верно, то подарки выигрывают телезрители. У нас уже был опыт в проведении мероприятий для представителей рабочих профессий, таких как: "Красивый труд", "Моя счастливая семья", "Почетная профессия" и другие. Мы стараемся расширять форматы проводимых мероприятий, чтобы заинтересовать всех представителей рабочих профессий, ведь люди, занятые в рабочих направлениях, очень разносторонние личности, у них много талантов, которые они могли бы показать, – отметила Анастасия Николотова".

Как видите, я оставила даже адрес для вопросов. Ну, я человек творческий, может кто из моих читателей решит задать вопрос лугандонским знатокам по "истории лугандона", или же вот прямо и банально спросить "как оно стоять на коленях перед Россией", можно еще поинтересоваться "кто виноват в том, что в лугандон до сих пор не внесен на глобус России". Или даже задать вопрос об авторе выражение "хлеба и зрелищ", чтобы хоть как-то расширить кругозор лугандонского народа. В общем, поле для творчества велико, а отступать мы не умеем.

Кстати, в ОРДЛО эта новость просто взорвала соцсети. Жители ОРДЛО вовсю составляют вопросы знатокам.

В лидерах – такие непростые для лугандонца вопросы, как "когда будет вода", "когда будет электричество", "почему дорожают картошка, яйца, мясо, рыба, уголь, хлеб", "когда отдадут задолженность по зарплате шахтерам", "когда выплатят компенсацию погибшим и травмированным на шахте", "почему никто не следит за состоянием автотранспорта ЛНР, люди выпадают из маршруток", "почему в ЛНР нет импортных вакцин от ковид", "почему умирают те, кто получил вакцину "Спутником"…

Очень странно, но очень мало вопросов из серии "вот-вот": "когда нас путин заберет к себе", "почему мы проголосовали, а российские депутаты для нас ничего не делают", "почему нас переселяют в Якутию, а не в Москву".

Знаете, а мне вот идея с игрой понравилась. Забавно, задорно. Ручка и календарик в подарок, лучшей команде магнитик с путиным!

Что главное, это какое поле для зрелищ. Ведь можно каждый день проводить состязания "лучшая доярка" (и ничего, что в ОРДЛО нет ферм и доярок, главное – участие), "Лучший куролов", "Трезвый опочленец" (сложно, понимаю, но нет ничего не возможного, наймите актеров на роль трезвых опочленцев), "Лучший шахтер", "Лучший гробовщик". Интеллектуальное шоу "Закапой на скорость и на совесть". И вот вымпелы же еще. Передовику, отличнику, лучшему дня.

Очень удобная вещь, эти ваши зрелища! И люди заняты, все бегают, метушатся, потом садятся за стол, наливают, и смотрят "глянь, нашего Ваньку по тиливизару паказывают, ты гляди-ка", пьют во славу, бьют в почести!

И уже смотришь, и никто не спрашивает за воду, свет и газ, никого не беспокоят цены на картошку и яйца. Вся "рыгспублика" живет мечтой, чтобы "ваньку показали по тиливизару".

"Хлеба и зрелищ" – лозунг лугандонской черни (охлоса) при "императоре" путине, который описывает самые примитивные желания новолугандонского простонародья.

Им не нужны выборы и демократия, свобода, честь и совесть, им не нужны права, развитие, цивилизация, технологии. Им достаточно хлеба, водки и возможность ржать, срать, жрать. Так просто и легко!

Нет воды три месяца?!- не вопрос, недовольных расстрелять, расстрел показать по телевизору, остальных пригласить для съемок реалити-шоу "выживай, как деды". А что? Деды выживали, лапти в реке полоскали, чем народ лугандона хуже? Могем!

Те, кто любит задавать вопросы, отбираются в то-шоу "что, где, когда". Вопросы знатокам задают зрители из "мгб лнр"- "что ты писал", "где ты писал", "когда тебя расстрелять".

Знаете, если бы в ОРДЛО расстрелы недовольного нарида проводили публично, да еще и приглашали на арену нарид, чтобы он мог побольнее ударить сотоварища, или вообще, разрешали нариду убивать нарид, в ОРДЛО можно было бы не поставлять продукты вообще. Да и за воду забыть, и на свет забить.

Население получало бы удовольствие от зрелища, созерцания крови и азарта.

Именно так поступали большевики. Они показывали населению "врага" и публично наказывали "врага" чуть-чуть скидывая крошки с барского стола черни. Народ бесновался "расстрелять врага народа", и растсреливал. Ведь все вертухаи СССР, все палачи, все насильники, убийцы, истязатели и мародеры были простыми советскими гражданами.

Цитата из соцсетей ОРДЛО (донецкий): "Выборы закончились, и донецкие республики вновь остались больше никому не нужны с их горем и бедствиями. Власть организованно отвезла на автобусах зависимых бюджетников на голосование в Ростов-на-Дону или предложила проголосовать дистанционно. И уже на следующий день кареты обещаний превратились в разбитые тыквы".

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