Херсон стоит! Мэр пообещал удержать город, где ночью был штурм. Видео

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Российские оккупанты ночью 1 марта начали штурм Херсона. Однако мэр города пообещал сделать все, чтобы его удержать.

О наступлении сообщала Госспецсвязь со ссылкой на очевидцев. По полученным данным, враг пытается пробиться со стороны аэропорта (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Также в сети опубликовали карту наступления.

Видео дня

"Начался штурм Херсона. По информации очевидцев, враг наступает со стороны аэропорта до Николаевского шоссе и кольца хладокомбината", – сказано в сообщении

В то же время мэр города Игорь Колыхаев заявил, что Херсон был и остается украинским, он устоит.

"Херсон устоит, но дайте шанс ему это сделать", – написал он в Facebook, обращаясь к жителям и заверяя, что не сдал город.

Также мэр добавил, что на въездах российские оккупанты установили блокпосты.

Позднее местные жители заявили, что ВСУ удалось отбить атаку.

"Сейчас в городе тихо, продолжается комендантский час. Ночью в районе аэропорта было слышно артиллерию, очень громко. После этого люди из поселка Камишаны заявили, что оккупанты начали убегать", – приводит слова местных жителей LB.ua.

В соцсетях опубликовали видео взрывов, которые было видно и слышно в городе.

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