'Херсон останется Украиной!' Мэр обратился к жителям под обстрелами оккупантов

Мэр Херсона Игорь Колыхаев обратился к жителям прямо под обстрелами оккупантов. Он подчеркнул, что Херсон был и останется украинским городом.

Колыхаев также призвал россиян уйти из города и прекратить обстрел мирного населения. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам мэра, город находится под обстрелом. Горят жилые дома и городские объекты. Местные власти стараются координировать работу городских служб, но, как признался Колыхаев, это сейчас очень сложно.

"Мы с вами – не солдаты, мы – мирное население. Я на своём рабочем месте и моя задача сейчас гасить пожары, охранять украинский флаг над городом, сохранить ваши жизни и максимально быстро ликвидировать последствия обстрелов города. Город должен жить несмотря ни на что! Помогите мне!" - отметил он.

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Мэр Херсона призвал людей не ходить по улицам, а также поберечь себя.

"Мы не военные! Но я буду удерживать город и его жизнедеятельность столько, сколько смогу. Если меня услышат солдаты РФ и их руководство. Я прошу: уйдите из нашего города, прекратите обстрел мирного населения. Вы взяли уже всё, что хотели. В том числе и человеческие жизни. Бог вам судья и идите в сторону российского корабля… Херсон был и останется украинским городом!" - подчеркнул Колыхаев.

Отметим, российские оккупанты ночью 1 марта начали штурм Херсона. Однако мэр города пообещал сделать все, чтобы его удержать.

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