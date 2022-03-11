'Хе*ня на моторчике': украинские военные показали трофейный дрон оккупантов. Видео

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Украинские военнослужащие сбили вражеский российский дрон. "Трофей" от пришедших в Украину с войной оккупантов украинцы показали на видео.

Запись появилась на Youtube в четверг, 10 марта. Защитники отметили, что российский оборонпром способен производить только такую "х*рню на моторчике" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Украинский защитник на видео назвал это рубрикой "распакуй подарки от россиян".

"После вчерашнего захвата БТР у нас опять рубрика "распакуй подарки от россиян". Что нам оставили россияне? Отобрали у ребенка самолетик! Все, на что способен российский обронпром – х*рня на моторчике", – отметил воин.

Видео дня

Напомним: накануне журналист Юрий Бутусов сообщил, что на северном направлении ВСУ разбили очередную колонну российских оккупантов. На вооружении украинской армии появился еще один исправный российский танк.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что путинская армия в войне против Украины потеряла 335 танков, 49 самолетов и 81 вертолет. Такие данные утром 10 марта были обнародованы в Генеральном штабе Украины.

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